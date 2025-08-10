Η πλειονότητα των πολιτών στη Γερμανία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, μια κίνηση που επί του παρόντος απορρίπτει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ωστόσο, απογοητευτικά είναι για τον Μερτς τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Ινστιτούτου INSA για τις πρώτες 100 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Εντύπωση προκαλεί μάλιστα ότι η άνοδος των ποσοστών δυσαρέσκειας για το έργο της κυβέρνησης είναι ραγδαία, ενώ σήμερα τα ποσοστά των κυβερνώντων κομμάτων δεν θα αρκούσαν αθροιστικά για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αν και η κυβέρνηση Μερτς δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να συμβιώνουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα, θεωρεί ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι το τελευταίο βήμα στην ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας μέσω διαπραγμάτευσης. Η πλειονότητα των Γερμανών, όμως, δηλώνει ότι η ώρα γι’ αυτήν την κίνηση είναι «τώρα».

Σχεδόν 150 από τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή τον Σεπτέμβριο. Ο Καναδάς και η Βρετανία έχουν επίσης δεσμευθεί σε μια τέτοια αναγνώριση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η δημοσκόπηση για την Παλαιστίνη

Στη δημοσκόπηση του Forsa Institute για λογαριασμό του περιοδικού Internationale Politik διενεργήθηκε στα τέλη Ιουλίου στη Γερμανία σε δείγμα 1.001 ανθρώπων. Το 54% των ερωτηθέντων απάντησε «Ναι» στο ερώτημα αν «θα πρέπει η Γερμανία να αναγνωρίσει τώρα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος». Το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο.

Η στήριξη ήταν λίγο υψηλότερη στη ανατολική Γερμανία (59%) συγκριτικά με τη δυτική (53%). Είναι επίσης ιδιαιτέρως υψηλή στην ηλικιακή ομάδα 18 με 29 ετών (60%) και μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω (58%).

Μεταξύ των υποστηρικτών της παράταξης της Αριστεράς (Die Linke) το 85% είναι υπέρ της αναγνώρισης. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι επίσης υψηλό μεταξύ των ψηφοφόρων των Πρασίνων (66%) και των Σοσιαλδημοκρατών (52%).

Το ποσοστό αυτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης είναι χαμηλότερο μεταξύ των υποστηρικτών της συντηρητικής συμμαχίας CDU/CSU, στο 48%, και της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στο 45%.

Γερμανία: Απογοητεύει ήδη η κυβέρνηση Μερτς

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA – μεταξύ 7 και 8 Αυγούστου – για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Bild, η πλειοψηφία των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένη για τις επιδόσεις της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των συντηρητικών και προσωπικά του καγκελάριου της χώρας, του Φρίντριχ Μερτς. Το 60% των ερωτηθέντων είναι δυσαρεστημένο με τις επιδόσεις του κυβερνητικού «μεγάλου» συνασπισμού και μόλις το 27% εκφράζει ικανοποίηση. Το 13% του δείγματος 1.004 ψηφοφόρων δεν απάντησε.

Η Χριστιανική Ένωση (27%) δεν καταγράφει μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση, αλλά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες κάτω από το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα. Στη δεύτερη θέση παραμένει η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 25%, ενώ ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), σταθερά στο 15%, όπως και οι Πράσινοι στο 11%. Η Αριστερά χάνει μία μονάδα και περιορίζεται στο 9%.

Χαρακτηριστικό της εικόνας που αναδεικνύεται από την έρευνα του INSA είναι το γεγονός ότι τα κόμματα του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού συγκεντρώνουν 42%, δύο μονάδες λιγότερο από το ελάχιστο ποσοστό που απαιτείται για την κυβερνητική πλειοψηφία. Οπότε, αν γίνονταν νέες εκλογές σήμερα ο συνασπισμός του Μερτς δεν θα εξασφάλιζε ποσοστό ικανό να του εξασφαλίσει πλειοψηφία των εδρών στην κάτω Βουλή.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) και η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) βρίσκονται σταθερά στο 4%, ωστόσο ο επικεφαλής του INSA Χέρμαν Μπίνκερτ σχολιάζει στην εφημερίδα ότι «δεν θα πρέπει να τα ξεγράψουμε ακόμα αυτά τα κόμματα».

Στο ερώτημα «είστε ικανοποιημένοι από το έργο της σημερινής κυβέρνησης;», το 60% απαντά αρνητικά. Ενδεικτικά, στις 6 Ιουλίου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 44%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 27%. Σε σύγκριση με την κυβέρνηση Σολτς, το 28% των ερωτηθέντων εκτιμά πως η σημερινή κυβέρνηση τα πάει μάλλον καλύτερα, το 24% ότι τα πάει μάλλον χειρότερα, ενώ το 38% δεν βλέπει ουσιαστική διαφορά.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε δημοσκόπηση για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, τα ποσοστά ικανοποίησης από το έργο της κυβέρνησης έφθαναν μόλις το 29%, ενώ το 65% δήλωνε δυσαρεστημένο από το έργο του ίδιου του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.