10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Κόσμος 10 Αυγούστου 2025 | 10:10

Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Η πλειονότητα των πολιτών στη Γερμανία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, μια κίνηση που επί του παρόντος απορρίπτει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ωστόσο, απογοητευτικά είναι για τον Μερτς τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Ινστιτούτου INSA για τις πρώτες 100 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η στήριξη της αναγνώρισης της Παλαιστίνης ήταν λίγο υψηλότερη στη ανατολική Γερμανία (59%) συγκριτικά με τη δυτική (53%)

Εντύπωση προκαλεί μάλιστα ότι η άνοδος των ποσοστών δυσαρέσκειας για το έργο της κυβέρνησης είναι ραγδαία, ενώ σήμερα τα ποσοστά των κυβερνώντων κομμάτων δεν θα αρκούσαν αθροιστικά για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αν και η κυβέρνηση Μερτς δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να συμβιώνουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα, θεωρεί ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι το τελευταίο βήμα στην ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας μέσω διαπραγμάτευσης. Η πλειονότητα των Γερμανών, όμως, δηλώνει ότι η ώρα γι’ αυτήν την κίνηση είναι «τώρα».

Σχεδόν 150 από τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή τον Σεπτέμβριο. Ο Καναδάς και η Βρετανία έχουν επίσης δεσμευθεί σε μια τέτοια αναγνώριση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η δημοσκόπηση για την Παλαιστίνη

Στη δημοσκόπηση του Forsa Institute για λογαριασμό του περιοδικού Internationale Politik διενεργήθηκε στα τέλη Ιουλίου στη Γερμανία σε δείγμα 1.001 ανθρώπων. Το 54% των ερωτηθέντων απάντησε «Ναι» στο ερώτημα αν «θα πρέπει η Γερμανία να αναγνωρίσει τώρα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος». Το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο.

Η στήριξη ήταν λίγο υψηλότερη στη ανατολική Γερμανία (59%) συγκριτικά με τη δυτική (53%). Είναι επίσης ιδιαιτέρως υψηλή στην ηλικιακή ομάδα 18 με 29 ετών (60%) και μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω (58%).

Μεταξύ των υποστηρικτών της παράταξης της Αριστεράς (Die Linke) το 85% είναι υπέρ της αναγνώρισης. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι επίσης υψηλό μεταξύ των ψηφοφόρων των Πρασίνων (66%) και των Σοσιαλδημοκρατών (52%).

Το ποσοστό αυτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης είναι χαμηλότερο μεταξύ των υποστηρικτών της συντηρητικής συμμαχίας CDU/CSU, στο 48%, και της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στο 45%.

Γερμανία: Απογοητεύει ήδη η κυβέρνηση Μερτς

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA – μεταξύ 7 και 8 Αυγούστου – για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Bild, η πλειοψηφία των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένη για τις επιδόσεις της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των συντηρητικών και προσωπικά του καγκελάριου της χώρας, του Φρίντριχ Μερτς. Το 60% των ερωτηθέντων είναι δυσαρεστημένο με τις επιδόσεις του κυβερνητικού «μεγάλου» συνασπισμού και μόλις το 27% εκφράζει ικανοποίηση. Το 13% του δείγματος 1.004 ψηφοφόρων δεν απάντησε.

Η Χριστιανική Ένωση (27%) δεν καταγράφει μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση, αλλά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες κάτω από το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα. Στη δεύτερη θέση παραμένει η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 25%, ενώ ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), σταθερά στο 15%, όπως και οι Πράσινοι στο 11%. Η Αριστερά χάνει μία μονάδα και περιορίζεται στο 9%.

Χαρακτηριστικό της εικόνας που αναδεικνύεται από την έρευνα του INSA είναι το γεγονός ότι τα κόμματα του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού συγκεντρώνουν 42%, δύο μονάδες λιγότερο από το ελάχιστο ποσοστό που απαιτείται για την κυβερνητική πλειοψηφία. Οπότε, αν γίνονταν νέες εκλογές σήμερα ο συνασπισμός του Μερτς δεν θα εξασφάλιζε ποσοστό ικανό να του εξασφαλίσει πλειοψηφία των εδρών στην κάτω Βουλή.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) και η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) βρίσκονται σταθερά στο 4%, ωστόσο ο επικεφαλής του INSA Χέρμαν Μπίνκερτ σχολιάζει στην εφημερίδα ότι «δεν θα πρέπει να τα ξεγράψουμε ακόμα αυτά τα κόμματα».

Στο ερώτημα «είστε ικανοποιημένοι από το έργο της σημερινής κυβέρνησης;», το 60% απαντά αρνητικά. Ενδεικτικά, στις 6 Ιουλίου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 44%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 27%. Σε σύγκριση με την κυβέρνηση Σολτς, το 28% των ερωτηθέντων εκτιμά πως η σημερινή κυβέρνηση τα πάει μάλλον καλύτερα, το 24% ότι τα πάει μάλλον χειρότερα, ενώ το 38% δεν βλέπει ουσιαστική διαφορά.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε δημοσκόπηση για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, τα ποσοστά ικανοποίησης από το έργο της κυβέρνησης έφθαναν μόλις το 29%, ενώ το 65% δήλωνε δυσαρεστημένο από το έργο του ίδιου του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Τράπεζες
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

Πρωτογενές πλεόνασμα: Γιατί «φουσκώνει» και το 2025 – Ποια η πρόβλεψη της κυβέρνησης

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;
Κλιματική αλλαγή 10.08.25

Οι καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο – Τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστούμε;

Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο από πλημμύρες – και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα να συμβούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν
Οι «κόκκινες γραμμές» 10.08.25

Αυτό είναι το σχέδιο που προτείνουν ως πλαίσιο Ευρωπαίοι και Κίεβο πριν από το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν

Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές» και οι όροι στο σχέδιο Ευρωπαίων και Ουκρανίας - Η σύγχυση γύρω από την πρόταση Πούτιν που μετέφερε ο απεσταλμένος του Τραμπ - Τα απανωτά τηλεφωνήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα
«Aπολύτως»... πιθανό! 10.08.25

Ο Λευκός Οίκος σκέφτεται να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα

Σύμφωνα με πληροφορίες που έβγαλε το NBC, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρίσταται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς
Κόσμος 10.08.25

Γάζα: Επικίνδυνες οι ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές σύμφωνα με γιατρούς

Την ώρα που ο λιμός συνεχίζεται στη Γάζα, ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και γιατροί της πόλης ζητούν την ορθολογική μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα
Κόσμος 10.08.25

Ουκρανία: Ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, Ευρωπαίοι ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα

Οι ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και η πρόεδρος της Κομισιόν ζητούν να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία πριν τις συζητήσεις Τραμπ - Πούτιν για να έχει η Ουκρανία διαπραγματευτικά όπλα

Σύνταξη
Γάζα: Παιδί σκοτώθηκε από πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας που ρίχθηκε από αέρος
Σκληρές εικόνες 09.08.25

Βίντεο - ντοκουμέντο: Παιδί σκοτώθηκε από πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας που ρίχθηκε από αέρος στη Γάζα

Οι Παλαιστίνιοι, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι η ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας από τον αέρα είναι τόσο ανεπαρκής όσο και επικίνδυνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Ρωσία 09.08.25

Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Στη Ρωσία, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμφωνία «θετική» συμπληρώνοντας ότι «Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλλει στην προώθηση του ειρηνευτικού προγράμματος»

Σύνταξη
O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση στη Σλάβια Πράγας όμως σύμφωνα με τον προπονητή του ο Έλληνας μέσος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει.

Σύνταξη
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
«Μεσοδυτικός τύπος» 10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή – Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Καιρός 10.08.25

Άνοδος της θερμοκρασίας έως 39°C την Κυριακή - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική αναμένονται θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Ανησυχητικές» εικόνες 10.08.25

«Super skinny» και «heroin chic»: Η επιστροφή της τάσης των 90’s έχει σπείρει πανικό στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τι συμβαίνει με τα πολύ αδύνατα μοντέλα; Η επιστροφή της αμφιλεγόμενης τάσης του «super skinny» των 1990s και αρχών 2000s ανησυχεί ειδικούς μόδας και ακαδημαϊκους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
