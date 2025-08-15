Μπέττυ Μαγγίρα: «Ο χρόνος λιγοστεύει! Μην χαλάτε την ζαχαρένια σας για κανέναν! Δεν αξίζει!»

Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι μια από εκείνους τους ανθρώπους που η ημέρα των γενεθλίων της συμπίπτει με αυτή της ονομαστικής της εορτής. Με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Μπέττυ Μαγγίρα αποκάλυψε πως το βράδυ της παραμονής των γενεθλίων της, η οικογένειά της συγκεντρώθηκε για να κόψει «πολλές τούρτες», ώστε να το ευχαριστηθούν όλοι.

Με αφορμή τα γενέθλιά της στις 15 Αυγούστου, ανέφερε πως έχει καθιερώσει να γιορτάζει αυτή τη «διπλή εμποροπανήγυρη», όπως την αποκάλεσε, σε κάποιο μέρος της Ελλάδας, εκμεταλλευόμενη τις καλοκαιρινές διακοπές, είτε μαζί με την οικογένειά της είτε με φίλους που βρίσκονται κοντά της. Παράλληλα, μίλησε για το πέρασμα του χρόνου, ενώ παραδέχτηκε πως η ιδέα ότι μεγαλώνει δεν της είναι ευχάριστη, ωστόσο αναγνωρίζει ότι η ωριμότητας έχει και τα θετικά της.

Τι έγραψε η Μπέττυ Μαγγίρα

Αφού ανέβασε ένα βίντεο από την ημέρα των γενεθλίων της, η Μπέττυ Μαγγίρα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Γενέθλια και γιορτή … ανοίξαμε και σας περιμένουμε! Κερνάει το κατάστημα!!! Χθες βράδυ μαζευτήκαμε οικογένειακα και κόψαμε πολλές τούρτες για να το ευχαριστηθούμε! Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες, καλό 15αυγουστο και καλή Παναγιά που εύχονται και στα νησιά!».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Κάθε χρόνο, στη διπλή αυτή ‘εμποροπανήγυρις’ που ‘βγήκα’ στον κόσμο 15αυγουστο , συνήθως κάνω τα γενέθλια μου κάπου στην Ελλάδα, ένεκα των διακοπών, οικογενειακά ή με φίλους που τυγχάνει να είμαστε μαζί σε διακοπές.. Πάντα έχω μια αγωνία πως, που, με ποιους κλπ… Η αγωνία βέβαια προκύπτει κι από το άγχος της ηλικίας! Μεγαλώνω. Και δεν μου άρεσει! Όμως η ωριμότητα φέρνει και κάποια καλά! Ξεσκαρταρίσματα λέγονται!!! ‘Πετάς’ ό,τι σε χαλάει… Κρατάς ό,τι σου αρέσει και σε κάνει να νιώθεις καλά!!! Και δεν σε νοιάζει κιόλας τι, ποιος, αν θα πουν κάτι κλπ… Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο χρόνος λιγοστεύει και δεν έχεις χρόνο για χάσιμο!! Μην χαλάτε την ζαχαρένια σας για κανέναν! Δεν αξίζει! Απολαύστε τον χρόνο όπως ακριβώς σας αρέσει!! Λοβ γιο».