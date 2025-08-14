Συνελήφθη στην Αθήνα 41χρονος δραπέτης των φυλακών Λάρισας – Καταζητούνταν από το 2022

Συνελήφθη, κατόπιν ερευνών και αξιοποίησης πληροφοριών, στην Αθήνα 41χρονος δραπέτης από τις φυλακές Λάρισας από αστυνομικούς του τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 41χρονος στις 17 Νοεμβρίου του 2022 απέδρασε από το νοσοκομείο Λάρισας όπου είχε μεταφερθεί για νοσηλεία από τις φυλακές Λάρισας.

Είχε καταδικαστεί σε 21 χρόνια και 11 μήνες φυλάκισης

Ο 41χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης 21 ετών και 11 μηνών, για σύσταση συμμορίας, ληστεία κατά συρροή και συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ακόμα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής που του είχε επιβληθεί, για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου το απόγευμα. Ο 41χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

