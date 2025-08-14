magazin
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 14.08.2025]
Ημερήσια 14 Αυγούστου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 14.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Διαχειρίσου όλες τις προκλήσεις που θα σου πετάξει η σημερινή μέρα, αλλά με ψυχραιμία. Διεκδίκησε αυτά που θέλεις μεν, με ηρεμία και ξεκάθαρα βήματα δε. Άκου τι έχουν να σου πουν οι άλλοι και μετά αποφάσισε αν θα τους πιστέψεις ή όχι. Παράλληλα, βρες χρόνο, για να ασχοληθείς και με τα οικονομικά σου. Βρες χρόνο και για να χαλαρώσεις λίγο.

DON’TS: Μην αφήνεις τη νευρικότητά σου να σε κάνει πρώτα να μιλάς και μετά να σκέφτεσαι, γιατί θα σε οδηγήσει σε λανθασμένα μονοπάτια. Μην επιτρέπεις ούτε στα νεύρα και στην ένταση να θολώνουν την κρίση σου, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις και τα πιθανά αποτελέσματα των πράξεών σου. Στα ερωτικά, μην αγνοείς την άλλη πλευρά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός σήμερα, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να προετοιμαστείς καταλλήλως για τις επόμενες κινήσεις σου. Παράλληλα, δείξε στους απέναντι πως έχεις καταλάβει, ότι κάτι παίζεται με την πάρτη τους. Πες ξεκάθαρα αυτά που θέλεις μεν, χωρίς αιχμηρά σχόλια δε. Σε αυτό το mood, λοιπόν, απόφυγε και τους καυγάδες.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στην πεσμένη σου ψυχολογία να σε κάνει να μην μπορείς να δεις τα πάντα γύρω σου ξεκάθαρα και ψύχραιμα. Επειδή δεν μπορείς να συζητήσεις με ηρεμία- ειδικά με την οικογένειά σου- καλύτερα να μην το επιδιώξεις τώρα. Μη δημιουργείς, όμως, δικά σου σενάρια μέσα στο κεφάλι σου. Μην απαντάς άμεσα σε όσα σε ενοχλούν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Βάλε ένα τέλος στις αντιπαραθέσεις πια. Κυρίως στους καυγάδες που σχετίζονται με την παρέα ή με κάποιους συγκεκριμένους συναδέλφους σου. Στα ερωτικά, πρέπει να είσαι λίγο πιοπροσεκτικός, κυρίως σε αυτά που λες και να αποφύγεις να μιλήσεις χωρίς φίλτρο. Δώσε περιθώριο και στους ανθρώπους γύρω σου να πουν την γνώμη τους, εντάξει;

DON’TS: Επειδή η ατμόσφαιρα θα είναι ήδη έντονη, φρόντισε να μην επηρεαστείς ψυχολογικά και από αυτά που θα φτάσουν στα αυτιά σου. Μη γίνεσαι βιαστικός, νομίζοντας πως έτσι θα κλείσεις γρηγορότερα κάποιες υποθέσεις. Λάθη θα κάνεις, στο λέω από τώρα! Μη γίνεις πεισματάρης κι επίμονος, γιατί θα δημιουργήσεις αχρείαστο χάσμα με τους γύρω σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πρόσεχε το πως αντιδράς κι απόφυγε να γίνεις νευρικός και παρορμητικός, γιατί αυτό θα επηρεάσει την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Στα ερωτικά, φρόντισε να μιλάς με φίλτρο και να αποφύγεις τα ειρωνικά σχόλια, γιατί θα χαθεί το νόημα από εκεί που θέλεις εσύ να το πας. Προσοχή χρειάζεται και η παρέα σου, καθώς οι εντάσεις δεν θα σας λείψουν.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στο έντονο και κακό κλίμα που επικρατεί στη δουλειά σου να σε επηρεάσει ψυχολογικά ή όσον αφορά την απόδοσή σου. Μην εκνευρίζεσαι και τόσο πολύ πια με αυτά που βλέπεις γύρω σου. Το ίδιο ισχύει και για κάποιες ενοχλητικές συμπεριφορές που βλέπεις να επανέρχονται και νόμιζες ότι τις είχες ξεκαθαρίσει, αλλά μάλλον όχι!

Λέων

Λέων

DO’S: Είναι καλό το ότι έχεις τον δικό σου τρόπο, απλά αν χρειάζεται, πρέπει να ξεφύγεις και λίγο από αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές που σου δίνουν οι δικοί σου άνθρωποι. Ειδικά αν είναι πιο έμπειροι. Στα επαγγελματικά, προσπάθησε να λύσεις όποιο θέμα κι αν προκύψει. Γενικώς ασχολήσου λίγο περισσότερο με αυτόν τον τομέα, για να μην σε αγχώνει.

DON’TS: Μην αφήσεις τις αντιπαραθέσεις να ανεβάσουν τους τόνους ή να υπερισχύσουν. Παράλληλα μην παίρνεις όσα ακούς σαν κριτική για ρο πως διαχειρίζεσαι τις υποθέσεις σου. Μη γίνεις ειρωνικός, νομίζοντας πως έτσι θα προκαλέσεις εντυπώσεις ή θα βουλώσεις κάποια στόματα. Το αντίθετο θα έλεγα! Στα ερωτικά, μην κρατάς μούτρα, γιατί δεν είναι καθόλου cute.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να βρεις την ουσία των πραγμάτων μεν, αποφεύγοντας την ένταση δε. Σταμάτα να κινείσαι βιαστικά ή να το παίζεις ξερόλας γενικώς. Λάβε υπόψη σου και τις υποδείξεις, αλλά και αυτά που σου λένε οι άλλοι, καθώς στο τέλος της ημέρας θα αντιληφθείς, ότι είχαν δίκιο. Από την άλλη, άσε και κανέναν άλλον άνθρωπο να μιλήσει, έτσι;

DON’TS: Μη γίνεσαι επίμονος με θέματα που δεν σε αφορούν άμεσα. Μη γίνεσαι ούτε καχύποπτος, νομίζοντας πως πάντα κάτι παίζεται στο παρασκήνιο, γιατί αυτό σε κάνει να είσαι άκρως επιφυλακτικός απέναντι στα κοντινά σου άτομα. Παράλληλα, μην αγχώνεσαι και τόσο για τα οικονομικά σου, καθώς έτσι δεν θα μπορέσεις να βγάλεις κάποια άκρη.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Το να θες να κάνεις διαπραγματεύσεις είναι OK, το να θες να τις κάνεις με ένταση και υπερβολή, όμως, δεν είναι! Προσπάθησε να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου τόσο στην παρέα όσο και στα επαγγελματικά, ακόμα κι αν δεν σου βγαίνουν ακριβώς αυτά που θέλεις να πεις. Ταυτόχρονα, κάνε και καμιά υποχώρηση, καθώς αυτό δεν σε βλάπτει.

DON’TS: Μη γίνεσαι παρορμητικός κι αυθόρμητος και μην αφήνεις την νευρικότητά σου να σε κάνουν να κλείσεις τα αυτιά σου σε αυτά που λένε οι απέναντι. Μη γίνεσαι πεισματάρης και μη μιλάς αφιλτράριστα, καθώς αυτά που θα πεις θα βγουν προς τα έξω με τη μορφή παραπόνων. Ωστόσο, δεν πρέπει να γίνεσαι ούτε έντονος, αλλά ούτε και υπερβολικός.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αξιολόγησε προσεκτικά αυτά που παρατηρείς, πριν αποφασίσεις και, κυρίως, πριν μιλήσεις. Αν υπάρχουν άτομα που νιώθεις ότι σε προκαλούν, τότε και πάλι θα σου πω να είσαι προσεκτικός στο πως θα το εκφράσεις αυτό. Απόφυγε να έρθεις σε αντιπαράθεση με τον οποιονδήποτε, γιατί εκεί δεν ξέρω τι θα ειπωθεί και πως θα το πάρεις εσύ!

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που επικρατεί στη δουλειά να σου βάλει εμπόδια στο πως θα διαχειριστείς τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για σένα ή στο πως θα διεκπεραιώσεις τις δουλειές που σου ανατίθενται. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου από αυτά που έχεις να κάνεις, παρότι είναι πολλά. Παράλληλα, μην κολλάς σε αχρείαστες λεπτομέρειες.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Δώσε βάση σε αυτά που θέλεις μεν, κάνε και καμιά υποχώρηση δε. Για να σταματήσεις να έχεις δεύτερες σκέψεις και να είσαι με την πλάτη στον τοίχο, πρέπει να αφήσεις περιθώριο και στους άλλους ανθρώπους να εκφραστούν ελεύθερα. Στα επαγγελματικά, ανέβασε λίγο ρυθμούς, καθώς το πράγμα φαίνεται να πιέζει. Εστίασε στα βασικά και στα σημαντικά.

DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε πεισματάρης αλλά ούτε και επίμονος σε αυτά που λες λόγω του ότι απλά υπάρχει μία ένταση ή ακόμα και κόντρα μεταξύ εσού και των φίλων ή κάποιων συναδέλφων σου. Παράλληλα, δεν πρέπει να γίνεσαι ούτε αντιδραστικός, απλά και μόνο επειδή θέλεις να περάσει το δικό σου, γιατί αυτό σε κάνει υπερβολικό χωρίς καν να το καταλαβαίνεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σταμάτα να κυκλοφορείς με μία ψυχολογία στο πάτωμα ή με την πεποίθηση ότι τα προσωπικά σου ζητήματα δεν θα λυθούν ποτέ, καθώς αυτό δεν ισχύει. Πρέπει, λοιπόν, να παραμείνεις ψύχραιμος και να σταματήσεις να αντιδράς στις συμβουλές που σου δίνουν οι δικοί σου άνθρωποι. Πρόσεξε συμφωνίες που έχουν να κάνουν με εργασίες του σπιτιού σου.

DON’TS: Αν βλέπεις ότι καθυστερεί κάποια υπόθεση που τρέχει αυτή την περίοδο, τότε μην πιέσεις την άλλη πλευρά, αλλά μην κάνεις ούτε σαματά. Το ότι κάποια σενάρια ταιριάζουν σε αυτά που πίστευες από πριν, δεν σημαίνει πως πρέπει να γίνεις υπερβολικός. Το χειρότερο είναι πως δεν το καταλαβαίνεις καν! Παράλληλα, μη γίνεις ούτε εγωιστής.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Το ξέρω πως μπορεί να σε δυσκολεύει, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις να παραμείνεις ψύχραιμος σήμερα. Εσύ προσπάθησε να εξηγήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά που θέλεις, ακόμα κι αν βλέπεις ότι ορισμένοι είναι έτοιμοι για καυγά. Δώσε χώρο στο φλερτ, αν είσαι ελεύθερος. Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί στην σχέση σου, αν δεν είσαι ελεύθερος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις να συμβούν παρεξηγήσεις μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων σου σχετικά με το πως πρέπει να προχωρήσουν κάποιες δουλειές. Μην επιτρέψεις να δημιουργηθούν εντάσεις ούτε στο περιβάλλον της οικογένειάς σου. Μην απαντάς άμεσα και νευρικά σε όσα σου λένε. Μην αγνοείς τις δουλειές που αφορούν το σπίτι.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Κατάλαβε πως όσο πιο οργανωμένο έχεις το κεφάλι σου, τόσο πιο οργανωμένα θα μπορείς κι εσύ να λειτουργείς. Έτσι λοιπόν πρέπει να αποφύγεις τη διάσπαση προσοχής σου, για να αποφύγεις τα αχρείαστα νεύρα. Στα επαγγελματικά, τώρα, κάνε ένα βήμα πίσω και δες τα πάντα λίγο πιο προσεκτικά, για να μπορέσεις να αποφύγεις πιθανά λάθη.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στο έντονο κλίμα της σημερινής μέρας να φέρει ξανά στην επιφάνεια ανασφάλειες και σκέψεις που σε προβληματίζουν. Ακόμα κι αν έχεις υπόνοιες, ότι κάποιοι κινούνται παρασκηνιακά, εσύ δεν πρέπει να μιλήσεις άμεσα κι αφιλτράριστα. Μην είσαι απρόσεκτος με τις κινήσεις που κάνεις, αλλά ούτε και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς.

