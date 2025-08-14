DO’S: Διαχειρίσου όλες τις προκλήσεις που θα σου πετάξει η σημερινή μέρα, αλλά με ψυχραιμία. Διεκδίκησε αυτά που θέλεις μεν, με ηρεμία και ξεκάθαρα βήματα δε. Άκου τι έχουν να σου πουν οι άλλοι και μετά αποφάσισε αν θα τους πιστέψεις ή όχι. Παράλληλα, βρες χρόνο, για να ασχοληθείς και με τα οικονομικά σου. Βρες χρόνο και για να χαλαρώσεις λίγο.

DON’TS: Μην αφήνεις τη νευρικότητά σου να σε κάνει πρώτα να μιλάς και μετά να σκέφτεσαι, γιατί θα σε οδηγήσει σε λανθασμένα μονοπάτια. Μην επιτρέπεις ούτε στα νεύρα και στην ένταση να θολώνουν την κρίση σου, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να αναγνωρίσεις και τα πιθανά αποτελέσματα των πράξεών σου. Στα ερωτικά, μην αγνοείς την άλλη πλευρά.