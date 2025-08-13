Το πλοίο είναι, ίσως, η πρώτη προτίμησή σας για να ταξιδέψετε μαζί με τον σκύλο σας.

Ενημερωθείτε, λοιπόν, με κάθε λεπτομέρεια πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι θα ταξιδέψετε με τον σκύλο σας χωρίς απρόοπτα.

Το in απευθύνθηκε στην κα Κατερίνα Παπαποστόλου, διευθύντρια ΔΣ Νησίου – Ζωοθεραπεύτρια, συγγραφέα, Ιδρύτρια Ζω.Ε.Σ., η οποία ταξιδεύει συνέχεια με πλοίο, έχοντας μαζί της τους σκύλους της.

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, όπως υποστηρίζει η κα Παπαποστόλου, τα κατοικίδια αντιμετωπίζονται με περισσότερο σεβασμό κατά τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Ωστόσο, η μετακίνηση του σκύλου με πλοίο εξακολουθεί να έχει κάποιες φορές δυσκολίες, λόγω παρανοήσεων.

Οφείλουμε να γνωρίζουμε τη νομοθεσία που ισχύει για τη μετακίνηση των ζώων συντροφιάς με πλοίο και, παράλληλα, ενημερωνόμαστε από την εταιρεία για τους «κανόνες» που ισχύουν για τον σκύλο μας.

Πάρτε τα μέτρα σας

Η σωστή προετοιμασία χρειάζεται ενημέρωση, οργάνωση και υπευθυνότητα. Δηλαδή, εξηγεί η κα Παπαποστόλου, επικοινωνείτε με το τμήμα marketing της εταιρείας που έχετε επιλέξει, για να ενημερωθείτε για την πολιτική που ακολουθεί ως προς τους σκύλους. Ειδικά αν πρόκειται να ταξιδέψετε με έναν ή περισσότερους μεγαλόσωμους σκύλους. Μάλιστα, τους ζητάτε, η επικοινωνία να είναι γραπτή.

Αν, για παράδειγμα, μια εταιρία μεταφέρει σκύλους μόνο μέσα στους κλωβούς του πλοίου, και εσείς δεν το επιθυμείτε, θα πρέπει να το γνωρίζετε έγκαιρα, ώστε να μην την επιλέξετε.

Από το 2021 όλες οι εταιρίες υποχρεούνται να εκδίδουν μηδενικά εισιτήρια για τα ζώα συντροφιάς

Είναι πολύ σημαντικό να φτάσετε στο λιμάνι τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου. Έτσι, ώστε να βρείτε την ιδανική θέση για εσάς και τον τετράποδο φίλο σας.

Πιστοποιημένοι σκύλοι θεραπείας και σκύλοι – οδηγοί τυφλών

Το πιστοποιημένο ζώο θεραπείας, όπως και οι σκύλοι – οδηγοί τυφλών, επιτρέπεται να ταξιδεύουν και να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ωστόσο, για την αποφυγή παρεξηγήσεων και δυσκολιών κατά την επιβίβαση, υπογραμμίζει η κα Παπαποστόλου, είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί γραπτή επικοινωνία με την ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ζητείται, δηλαδή, η γραπτή έγκριση παραμονής του ζώου στο εσωτερικό του πλοίου, και η σχετική ενημέρωση του πληρώματος. Έτσι, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση.

Έχετε πάντα μαζί σας, εκτός από το ενημερωμένο με βάση τη νομοθεσία ηλεκτρονικό βιβλιάριο, και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πιστοποίηση του σκύλου.

Ακόμη και με γραπτή άδεια παραμονής από την εταιρία, ενδέχεται το προσωπικό του πλοίου να φέρει αντίρρηση. Σε αυτή την περίπτωση, δείξτε την άδεια και ζητήστε να επικοινωνήσουν με την εταιρία. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να φτάνετε νωρίτερα στο λιμάνι.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας προσεγγίσει κάποιος από τους επιβάτες για να σας κάνει παρατήρηση που έχετε τον σκύλο σας στο εσωτερικό του πλοίου, εκτός κλουβιού μεταφοράς. Ή να απευθυνθεί απευθείας στο προσωπικό του πλοίου, απαιτώντας να απομακρυνθεί ο σκύλος.

Για να μειωθεί αυτή η πιθανότητα, να φοράτε πάντα στον σκύλο σας το διακριτικό σήμα «σκύλου θεραπείας» και να έχετε μαζί σας όλα τα πιστοποιητικά.

Κάποιες φορές είναι σωτήριο να έχουμε εκτυπώσει τη νομοθεσία.

Σίγουρα, υπάρχουν ακόμη εταιρίες που δεν τηρούν τους κανόνες σε ό,τι αφορά την ελεύθερη μετακίνηση ζώων θεραπείας σε όλους τους χώρους του πλοίου.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρίες είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν μηδενικά εισιτήρια για τα ζώα συντροφιάς

Από το 2021, ενημερώνει η κα Παπαποστόλου, όλες οι εταιρίες υποχρεούνται να εκδίδουν μηδενικά εισιτήρια για τα ζώα συντροφιάς. Στα εισιτήρια αναγράφονται στοιχεία, όπως το βιβλιάριο ή το διαβατήριο, το μικροτσίπ και το βάρος του ζώου (≤10 kg ή >10 kg). Αλλά και ο χαρακτηρισμός του, αν είναι, για παράδειγμα, ζώο θεραπείας.

Η έκδοση του εισιτηρίου δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή από το λιμάνι. Και χωρίς εισιτήριο, ενδέχεται να μην επιτραπεί στον σκύλο να ταξιδέψει.

Η έκδοση εισιτηρίων για τα ζώα συντροφιάς, σίγουρα, είναι ένας τρόπος για να γνωρίζει η εταιρία ποια ζώα επιβιβάστηκαν σε κάθε δρομολόγιο. Αλλά και σε ποιον επιβάτη ανήκουν.

Η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου δημιουργεί μια δέσμευση με τον σκύλο. Και κάποιος «κηδεμόνας», τονίζει η κα Παπαποστόλου, που θα σκεφτόταν να εγκαταλείψει το ζώο του στο πλοίο, πλέον γνωρίζει πως θα τον βρουν.

Συνεχίζει, λέγοντας ότι, αν και δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία από ακτοπλοϊκές εταιρείες ή άλλους φορείς, οι εγκαταλείψεις έχουν μειωθεί μετά την εφαρμογή του μέτρου.

Δυστυχώς, δεν ακολουθούν όλες οι εταιρίες την πολιτική έκδοσης εισιτηρίων για τους σκύλους μας.

Από την πλευρά μας, όμως, πρέπει να αναφέρουμε, όταν εκδίδουμε τα εισιτήριά μας, ότι ταξιδεύουμε με τον σκύλο μας. Και να ρωτάμε τι χρειάζονται από εμάς.

Σημαντική παράλειψη είναι, επίσης, πως κατά την επιβίβασή μας, τα ζώα δεν ελέγχονται για το microchip τους.

Οι κλωβοί και οι καμπίνες για τους σκύλους στα πλοία

«Κάθε πλοίο οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον έναν κλωβό για κατοικίδια ανά 200 επιβάτες. Αυτοί οι χώροι πρέπει να είναι καθαροί, ευάεροι, σκιεροί και απομονωμένοι από τον χώρο επιβατών. Και τα κατοικίδια να έχουν πρόσβαση σε καθαρό, δροσερό νερό.

Πρακτικά, οι διαθέσιμοι κλωβοί σε πολλά πλοία είναι ελάχιστοι και με πολύ κακές συνθήκες παραμονής. Και, σίγουρα, δεν ανταποκρίνονται στην αυξημένη ζήτηση του 2025, όπου συναντάς πάρα πολύ συχνά ταξιδιώτες με σκύλους», υπογραμμίζει η κα Παπαποστόλου.

Το ίδιο ισχύει και για τις καμπίνες, αναφέρει, που μπορούν να φιλοξενήσουν ζώα συντροφιάς, οι οποίες είναι ελάχιστες σε κάθε πλοίο. Και για να βρεις κάποια ελεύθερη, χρειάζεται, πολλές φορές, να προμηθευτείς το εισιτήριό σου μέχρι και τέσσερις ή πέντε μήνες πριν.



Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην καμπίνα, ο κηδεμόνας του ζώου υποχρεούται να την καλύψει.

Μικρόσωμα ζώα στο πλοίο

Σε ό,τι αφορά τα μικρόσωμα ζώα (≤10 kg), πάρα πολλές εταιρίες επιτρέπουν την παραμονή τους στο εσωτερικό του πλοίου, αλλά μέσα σε κλουβί μεταφοράς.

Πολλές φορές, περιγράφει η κα Παπαποστόλου, θα δει κανείς μικρόσωμα ζώα να βρίσκονται εκτός κλουβιού. Όμως, στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης παραπονεθεί, το πλήρωμα είναι υποχρεωμένο να ζητήσει από τον κηδεμόνα σκύλου να τηρήσει τους κανόνες.

Μεγαλόσωμοι σκύλοι στο πλοίο

Σε όλους τους μεγαλόσωμους σκύλους, ενημερώνει η κα Παπαποστόλου, απαγορεύεται η παραμονή εντός των κοινόχρηστων χώρων του πλοίου. Εκτός του ότι πρέπει να είναι δεμένοι με λουρί, όπως και όλοι οι σκύλοι φυσικά, υπάρχουν εταιρίες που ζητούν να φορούν φίμωτρο όταν βρίσκονται εκτός κλουβιού, ή μετακινούνται στο κατάστρωμα.

«Είναι άδικο, καθώς πολύ συχνά οι μεγαλόσωμοι σκύλοι είναι πιο ήρεμοι και φιλικοί από πολλούς μικρόσωμους. Όμως, για τις εταιρίες το φίμωτρο θεωρείται «προληπτικό μέτρο ασφάλειας» και δεν σχετίζεται με την επιθετικότητα του ζώου», διευκρινίζει η κα Παπαποστόλου.

Πριν από την αναχώρηση

Και έφτασε η ημέρα για τις διακοπές σας, «αγκαζέ» με τον σκύλο σας.

Είναι σημαντικό, λέει η κα Παπαποστόλου, πριν από την επιβίβασή σας στο πλοίο να έχετε φροντίσει ώστε ο σκύλος σας να έχει κάνει την ανάγκη του.

Επίσης, πρέπει να φτάσετε αρκετά νωρίτερα από την ώρα αναχώρησης του πλοίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Αλλά και, σε περίπτωση που ο σκύλος θέλει πάλι να ανακουφιστεί, να έχετε τον χρόνο για μια σύντομη αποβίβαση.

Τα «αξεσουάρ» του σκύλου που πρέπει να έχετε μαζί σας στο πλοίο

Μην ξεχάσετε να πάρετε το μπολ του νερού του, λίγη τροφή ή λιχουδιές. Μια πετσέτα ή στρωματάκι, ώστε να έχει το δικό του χώρο και να νιώθει ασφαλής.

Επίσης, να έχετε μαζί σας, επισημαίνει η κα Παπαποστόλου, σακούλες για καθαρισμό και υγρά μαντηλάκια, δεύτερο λουρί και σαμαράκι – σε περίπτωση που κάποιο κοπεί. Φίμωτρο, αν ζητείται από την εταιρία.

Στην περίπτωση που έχετε μικρόσωμο σκύλο, έχετε μαζί σας το κλουβί μεταφοράς, ώστε να καθίσετε στο εσωτερικό του πλοίου. Ή μπορεί να έχετε έναν σκύλο που νιώθει περισσότερο άνετα, περιορισμένος σε έναν δικό του χώρο.

Το πλοίο σαλπάρει

Ρωτήστε ευγενικά όσους κάθονται δίπλα σας αν τους ενοχλεί η παρουσία του σκύλου σας. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, που φοβούνται πολύ τα ζώα. Καλό είναι, να τους σεβαστούμε. Κρατήστε τον σκύλο κοντά σας και πάντα να του φοράτε τον οδηγό. Μπορείτε να κάνετε βόλτες στα καταστρώματα, εφόσον είναι πολύωρο το ταξίδι.

Τι πρέπει να κάνετε, εάν ο σκύλος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θέλει να πάει «τουαλέτα»

Σε περίπτωση που το πλοίο δεν διαθέτει ειδικό χώρο για τις φυσικές ανάγκες των σκύλων, να φροντίζετε πάντα να καθαρίζετε την περιοχή. Ο σεβασμός, υπογραμμίζει η κα Παπαποστόλου, προς τους υπόλοιπους επιβάτες και το πλήρωμα είναι θεμελιώδης. Δυστυχώς, η μη αποκομιδή των περιττωμάτων, ή η αδιαφορία για τυχόν ενοχλήσεις που προκαλεί το ζώο, ενισχύουν τις αρνητικές απόψεις για τους σκύλους στα πλοία.

Ξέρετε πώς νιώθει ο σκύλος σας όταν βρίσκεται πάνω στο πλοίο;

Αν δεν έχει ξαναταξιδέψει μαζί με τον σκύλο σας, και δεν γνωρίζετε τις αντιδράσεις του, προτιμήστε, προτρέπει η κα Παπαποστόλου, ένα σύντομο δρομολόγιο ως δοκιμή.

Είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο, να γνωρίζετε αν ο σκύλος σας νιώθει άνετα με τη θάλασσα και την πολυκοσμία.

Αν ο σκύλος σας δείχνει σημάδια άγχους ή ανησυχίας, φερθείτε του με κατανόηση και προσπαθήστε να αναζητήσετε τι φταίει, προκειμένου να νιώσει ασφαλής. Πολλές φορές ο ήχος της μηχανής, το πολύβουο πλήθος, η άγρια θάλασσα, μπορεί να προκαλέσουν στρες, φόβο, ακόμη και επιθετικότητα, σε έναν σκύλο που βρίσκεται στο πλοίο.

«Χτίζουμε κουλτούρα υπεύθυνης παρουσίας και πολιτισμού»

Εν ολίγοις, η κα Παπαποστόλου λέει: «Η συνύπαρξη με τα ζώα μας, ακόμη και στο πλοίο, είναι δικαίωμα, αλλά και ευθύνη. Από τη στιγμή που όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να κάνουν διακοπές με τους σκύλους τους -και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για τη χώρα μας- είναι στο χέρι όλων μας να χτίσουμε κουλτούρα υπεύθυνης παρουσίας και πολιτισμού».

● Η κυρία Κατερίνα Παπαποστόλου είναι πιστοποιημένη ζωοθεραπεύτρια και ιδρύτρια της ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ., με πολυετή δράση στην εκπαίδευση και τη φιλοζωία.

Είναι διευθύντρια στο Δημοτικό Σχολείο Νησίου, εφαρμόζει πρωτοποριακά προγράμματα με πιστοποιημένους σκύλους, ενώ έχει συγγράψει 12 φιλοζωικά βιβλία βοηθώντας με τα έσοδά των πωλήσεών τους φιλοζωικούς σκοπούς.

Δημιουργεί και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διοργανώνει βιωματικά εργαστήρια, συμμετέχει σε συνέδρια.

Είναι μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ, ενώ συνυπογράφει με τη Λιάνα Δενεζάκη τον ψηφιακό φάκελο φιλοζωίας υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία Ζώων Συντροφιάς για όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας.