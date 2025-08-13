magazin
13.08.2025
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Τεχνόπολη: Οι συναυλίες που θα απολαύσουμε τον Σεπτέμβριο
Music 13 Αυγούστου 2025

Τεχνόπολη: Οι συναυλίες που θα απολαύσουμε τον Σεπτέμβριο

18 ακόμα δυνατές συναυλίες έρχονται τον Σεπτέμβριο, στο δεύτερο μέρος της Μουσικής Τεχνόπολης – φέτος, με παράλληλη δράση στήριξης του έργου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του ΔΑ.

Η Μουσική Τεχνόπολη επιστρέφει δυναμικά τον Σεπτέμβριο για λίγο ακόμα καλοκαίρι, και φυσικά πολλή ακόμα μουσική.

Μετά το επιτυχημένο πρώτο μέρος Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ένας από τους πιο ζωντανούς συναυλιακούς χώρους της πόλης, γεμίζει ξανά με μουσικές, ρυθμούς και φωνές που καλύπτουν κάθε μουσική προτίμηση – από το παραδοσιακό ως το ηλεκτρονικό και το alternative, και από το έντεχνο ως το ροκ, το heavy metal και το urban pop.

Εκδηλώσεις για καλό σκοπό

Ειδικά για τον φετινό Σεπτέμβριο, η Μουσική Τεχνόπολη στηρίζει το πολύτιμο έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, καθώς δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης – τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής και προϊόντα οικιακής καθαριότητας – κατά τη διάρκεια της κάθε εκδήλωσης, στην κεντρική είσοδο των συναυλιών.

Με κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσότητας και χρηματικής αξίας, κάθε επισκέπτης μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση των πιο ευάλωτων κατοίκων της Αθήνας ενισχύοντας το πολύπλευρο κοινωνικό έργο του Κ.Υ.Α.Δ.Α., του φορέα που προσφέρει καθημερινά ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες συνανθρώπους μας που βιώνουν την αστεγία ή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών δομών και υπηρεσιών.

Οι προσφορές του κοινού θα ενισχύσουν συγκεκριμένα τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών, πρόγραμμα το οποίο καλύπτει βασικές ανάγκες περισσότερων από 3.500 οικογενειών διανέμοντας απαραίτητα αγαθά, ενώ προσφέρει και επιπλέον υποστήριξη μέσα από κοινωνικά ιατρεία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και δράσεις ένταξης.

2/9

Στο συναυλιακό κομμάτι, τα φώτα της Μουσικής Τεχνόπολης ανάβουν ξανά την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου με τη σκηνή της να φιλοξενεί τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης της Μικρής Άρκτου.

Οι Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Δήμητρα Σελεμίδου, Σπύρος Παρασκευάκος και Θοδωρής Νικολάου που είχαν διακριθεί σε παλαιότερες ακροάσεις του θεσμού θα υποδεχθούν τους δεκαπέντε νέους ερμηνευτές και τους είκοσι επτά νέους τραγουδοποιούς και συνθέτες, σε μια συναυλία-γιορτή με ελεύθερη είσοδο.

3/9

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, οι Γιώργος και Νίκος Στρατάκης φέρνουν την Κρήτη στην καρδιά της Αθήνας σε ένα μουσικό πάντρεμα του χθες με το σήμερα, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ο Σπύρος Γραμμένος μετρά δεκαπέντε χρόνια δισκογραφίας και το γιορτάζει παρέα με τους Φοίβο Δεληβοριά, Καλογεράκια, Jerome Kaluta, Δημήτρη Μητσοτάκη, Μαρία Παπαγεωργίου, Μιρέλα Πάχου, Κωνσταντίνο Πουλή, Polko, Ζακ Στεφάνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη.

5/9

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι πάντα ανατρεπτικοί Χατζηφραγκέτα με full band σύνθεση και διάθεση στα ύψη.

6/9

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, τη σκυτάλη παίρνουν οι Planet of Zeus που γιορτάζουν 25 χρόνια μουσικής και γεμίζουν τη σκηνή της Τεχνόπολης με την ηλεκτρισμένη on-stage ενέργειά τους,

Την ίδια περίοδο, η Τεχνόπολη ανοίγει επίσης τις πόρτες της στον σύγχρονο χορό, εγκαινιάζοντας το νέο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας Χορού, που πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ.

Στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στους χώρους της Τεχνόπολης με ελεύθερη είσοδο τα Dance Residencies Open Days, την τριήμερη παρουσίαση των καλλιτεχνικών αποτελεσμάτων του προγράμματος από τις επιλεγμένες ομάδες και δημιουργούς.

7/9

Συνέχεια στη Μουσική Τεχνόπολη την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με την προβολή της θρυλικής πλέον κωμωδίας του Σταύρου Τσιώλη «Ας περιμένουν οι Γυναίκες!», με την πολυμελή ορχήστρα Babis Batmanidis Company να ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής όλα τα τραγούδια της ταινίας.

9/9

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ο Ραψωδός Φιλόλογος έρχεται με το πρώτο του μεγάλο live για να γιορτάσει τα 22 χρόνια δισκογραφίας του παρουσιάζοντας το sequel του πιο κλασσικού του άλμπουμ «Εγκεφαλικό τετ α τετ 2: Ελεγεία μιας Εμμονής» μαζί με γνωστές επιτυχίες του.

10/9

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ο «ποιητής» της ηλεκτρονικής μουσικής Κ. Βήτα θα ταξιδέψει το κοινό του με τραγούδια από όλο το φάσμα της μουσικής του πορείας, από τα πρώτα του άλμπουμ μέχρι και το πιο πρόσφατο «Το Χέρι».

11/9

Ακολουθεί η Lila που, με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της ολοκληρωμένου άλμπουμ με τίτλο “APOTIPOMA”, παρουσιάζει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ένα show σύγχρονης ελληνικής urban-pop σκηνής.

12 έως 14/9

Το Rock Hard Festival Greece έρχεται στην Τεχνόπολη στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει τα 20 χρόνια του Rock Hard στην Ελλάδα με ένα δυνατό line up από διεθνείς heavy metal θρύλους, όπως οι Hammerfall αλλά και οι Candlemass που θα εμφανιστούν έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια με τον Messiah Marcolin ως frontman.

Συνέχεια με την επί σκηνής σύμπραξη Nightstalker και Naxatras που την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου καταφθάνουν με τα νέα τους άλμπουμ σε ένα double bill εκρηκτικής έντασης.

15/9

Παραδοσιακοί ήχοι και γνώριμες μελωδίες εναρμονίζονται με τους ηλεκτρικούς και πειραματικούς αυτοσχεδιασμούς του Κωσταντή Πιστιόλη τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σε μια συναυλία που περιλαμβάνει τραγούδια από την πρόσφατη δισκογραφία του αλλά και από την υπόλοιπη μουσική δουλειά του.

16/9

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου ο APON ολοκληρώνει το καλοκαιρινό του tour παρουσιάζοντας στη σκηνή της Τεχνόπολης κομμάτια από το πλατινένιο άλμπουμ “SEXERO”, το ολοκαίνουργιο «Ονειροπόλος», καθώς και όλες τις μεγάλες του επιτυχίες.

18/9

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έρχεται με ένα δυναμικό live γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα, αγαπημένα τραγούδια και αξέχαστες ερμηνείες, μαζί με την καινούρια μπάντα της – υπό την καθοδήγηση του Ευριπίδη Ζεμενίδη, με τον οποίο συνεργάζεται ξανά μετά από μια δεκαετία.

19/9

Σειρά έχει το Ρίζες ΦΕΣΤ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο κλασικό πλέον ραντεβού του με την Τεχνόπολη, για ένα από τα τελευταία γλέντια του καλοκαιριού με τις μουσικές των Ρετσέλι, Nostos Band, Κυρατζήδες, Ξέφραγο Αμπέλι και Γκιντίκι.

Το εκρηκτικό φινάλε

Για την αυλαία της φετινής Μουσικής Τεχνόπολης, το Death Disco Open Air Festival ετοιμάζει εκρηκτικό φινάλε.

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, δύο stages θα υποδεχθούν συνολικά 14 συγκροτήματα της σύγχρονης – και όχι μόνο – dark alternative σκηνής, με headliners τη new wave ποιήτρια και προτεργάτη της ηλεκτρονικής μουσικής Αnne Clark και τον Peter Hook, θρυλικό μπασίστα των Joy Division και New Order.

The Life of a Showgirl – Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ
«Swiftflation» 12.08.25

The Life of a Showgirl – Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ

Σε ένα σύντομο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, η Τέιλορ Σουίφτ ανοίγει μια πράσινη θήκη με τα αρχικά «T.S.», αποκαλύπτοντας το εξώφυλλο του δίσκου και ανακοινώνοντας με χαμόγελο τον τίτλο του.

Σύνταξη
Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»
Ανάρτηση 11.08.25

Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι U2 ανάρτησαν στον λογαριασμό τους στο Instagram ένα κείμενο στο οποίο χαρακτηρίζουν την πολιτική του Νετανιάχου ως «βάρβαρη» και «ανήθικη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;
Music 10.08.25

Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;

Οι επικρίσεις προς την Rosalía για το ότι δεν πήρε δημόσια θέση τροφοδοτούν τη συζήτηση για την επιρροή των σταρ στην κοινή γνώμη, ενώ αυξάνεται η πίεση προς όσους παραμένουν σιωπηλοί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify
Γράφει ιστορία 09.08.25

Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify

Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ από το 2019 κατάφερε και μπήκε σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια streams. Και μάλλον έχει δρόμο μπροστά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο
Ανατροπή 06.08.25

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ανατρέψει όσα έχουν ειπωθεί για τον διαβολικά έξυπνο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Ήταν θύτης ή θύμα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;
Κόσμος 13.08.25

Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Συρία ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με την υποστήριξη της Τουρκίας

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ
«Είμαστε κορίτσια» 13.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ

Η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair δήλωσε ότι η ίδια και η συνάδελφός της, Γκουίνεθ Πάλτροου, εξακολουθούν να συζητούν για τον κοινό τους πρώην, Μπραντ Πιτ, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σχέσεις των σταρ του Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»
«Όλα στο φως» 13.08.25

Αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας κατέθεσε η Λιακούλη για την ευλογιά – «Οσμή σκανδάλου και ευθύνες»

Άμεση διερεύνηση των ευθυνών του κράτους για την τραγική εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και στη χώρα, ζητά η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας
Σκυμμένο κεφάλι 13.08.25

Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας

Χειραγώγηση μετοχών, παράνομες πολιτικές παρεμβάσεις, δωροληψίες και μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων είναι το βαρύ κατηγορητήριο για την άλλοτε ισχυρή γυναίκα της Σεούλ

Σύνταξη
Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας και τίθεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Η τρομερή ιστορία του 22χρονου από το Σίδνεϊ που «χτυπάει» την πόρτα της «γαλανόλευκης»…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Ζαχαριάδης: Είναι ικανός ο Μητσοτάκης να κάνει το ελάχιστο και να μαζέψει τη Βούλτεψη;

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ
ΣΥΡΙΖΑ 13.08.25

Φαραντούρης για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση ουδέν έπραξε για τη θωράκιση της χώρας και τον συντονισμό με την ΕΕ

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει πως «από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024 ζήτησα και προχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εναρμόνιση των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας των 27 Κρατών Μελών της ΕΕ»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
ΠΑΣΟΚ 13.08.25

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει
«Έντονη ανησυχία» 13.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν τις καλύπτει

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεξέλεγκτη τροπή που έχουν πάρει τα μέτωπα της πυρκαγιάς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
Μπάσκετ 13.08.25

Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην αποστολή της Εθνικής που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το φιλικό με το Μαυροβούνιο (14/8, 19:00), αλλά δεν θα παίξει.

Σύνταξη
Γάζα: Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης του θύλακα – Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί
Παρά τις διαφωνίες 13.08.25

Ο στρατός ενέκρινε το κύριο σχέδιο κατάληψης της Γάζας - Ισχυρές εκρήξεις και πάνω από 100 νεκροί

Το πράσινο φως στα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα έδωσε ο ισραηλινός στρατός παρά τις δημόσιες διαφωνίες - Την ίδια ώρα ο παλαιστινιακός θύλακας συγκλονίζεται από ισχυρές εκρήξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του
Σφοδρά πυρά 13.08.25

Νέα Αριστερά: Να αποπεμφθεί η Βούλτεψη από τη ΝΔ – Ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τις πυρκαγιές από τη βίλα του

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Γκιόκας για πυρκαγιές: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112
Στις πυρκαγιές 13.08.25

Γκιόκας: Η ΝΔ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από καιρικά φαινόμενα, ατομική ευθύνη και 112

«Το ΚΚΕ δεν πιστεύει ούτε στις "παθογένειες" ούτε στη μοιρολατρία για την κλιματική αλλαγή», υπογράμμισε ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής με το ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας

Σύνταξη
