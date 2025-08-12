Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Ωτίτιδα: Ο σκύλος σας δεν κάθεται για να τού βάλετε το ειδικό καθαριστικό; – Πώς θα τον «ξεγελάσετε»
Pet Stories 12 Αυγούστου 2025

Ωτίτιδα: Ο σκύλος σας δεν κάθεται για να τού βάλετε το ειδικό καθαριστικό; – Πώς θα τον «ξεγελάσετε»

Μην ανησυχείτε, εάν ο σκύλος σας έχει ωτίτιδα και αντιδρά επίμονα όταν πάτε να τού βάλετε σταγόνες. Η απόσπαση της προσοχής του είναι η λύση.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Spotlight

Δεν είναι λίγοι οι σκύλοι που ταλαιπωρούνται από ωτίτιδα και, προκειμένου να θεραπευτούν, πρέπει να βάλουμε στα αυτιά τους σταγόνες.

Επίσης, δεν είναι λίγοι οι σκύλοι που, μόλις αντιληφθούν ότι θα πιάσουμε τα αυτιά τους για να τους στάξουμε τις σταγόνες, εξαφανίζονται.

Υπάρχουν και εκείνοι που αντιδρούν επίμονα, και μπορεί να εκδηλώσουν επιθετικότητα μέχρι και στον κηδεμόνα τους.

Είναι φυσιολογικό, ένας σκύλος που νιώθει πόνο να αντιδρά αρνητικά

Η εξωτερική ωτίτιδα είναι η πιο συχνή μορφή που παρουσιάζει ο σκύλος

Προτού ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να καταφέρετε να βάλετε σταγόνες στα αυτιά του σκύλου σας, η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη, δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την ωτίτιδα.

Η ωτίτιδα είναι μία από τις πιο κοινές παθήσεις που παρουσιάζουν οι σκύλοι.

Εξηγεί ότι πρόκειται για φλεγμονή ή μόλυνση του ακουστικού πόρου, που μπορεί να επηρεάσει διάφορα τμήματα του αυτιού. Επίσης, μπορεί να εξελιχθεί και σε χρόνια, καθώς οι ωτίτιδες επιδεινώνονται πολύ γρήγορα και πρέπει να χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Η εξωτερική ωτίτιδα, συνεχίζει, είναι η πιο συχνή μορφή που παρουσιάζει ο σκύλος, και πλήττει τον έξω ακουστικό πόρο, δηλαδή η φλεγμονή μπορεί να φτάσει μέχρι το τύμπανο.

Οι κύριες αιτίες που μπορεί να παρουσιάσει ωτίτιδα ένας σκύλος, σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη, είναι: 1. Οι περιβαλλοντικές ή τροφικές αλλεργίες, 2. Τα παράσιτα, τα βακτήρια και οι μύκητες, 3. Η υγρασία που θα παραμείνει στα αυτιά του μετά το μπάνιο, εάν δεν τους γίνει σωστό στέγνωμα, 4. Το ξένο σώμα, όπως τα χόρτα.

Επίσης, κάποιος τραυματισμός μπορεί να τού προκαλέσει ωτίτιδα, καθώς και κάποια προβλήματα υγείας (π.χ. τα αυτοάνοσα νοσήματα).

Επιπλέον, ενημερώνει η κα Κυπριανίδη, οι σκύλοι που έχουν πυκνό τρίχωμα στον ακουστικό πόρο, ή κρεμαστά αυτιά, είναι πιο ευαίσθητοι και επιρρεπείς στην ωτίτιδα.

Τα σημάδια που δείχνουν ότι ο σκύλος έχει ωτίτιδα

«Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα, εκτός από την ερυθρότητα, το οίδημα και τις πιθανές εκκρίσεις στον ακουστικό πόρο, είναι η έντονη φαγούρα. Ο σκύλος ξύνει το αυτί του με τα νύχια του, τρίβεται σε έπιπλα, ή ακόμη και πάνω σας. Κουνάει ή τινάζει συνεχώς το κεφάλι του, πονάει όταν ακουμπάτε τα αυτιά του, ακόμη και όταν πάτε να τον χαϊδέψετε. Επίσης, αλλάζει η συνηθισμένη συμπεριφορά του», περιγράφει η κα Κυπριανίδη.

Συνεχίζει, λέγοντας ότι σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιάσει ανισορροπία, ναυτία, ατονία, πάχυνση και στένωση ακουστικού πόρου, μείωση ακοής, ακόμη και να προκληθεί διάτρηση τυμπάνου.

Η διάγνωση γίνεται από τον κτηνίατρο, ο οποίος θα εξετάσει τα αυτιά του με ωτοσκόπιο και θα πάρει δείγμα από τις εκκρίσεις. Έτσι ώστε, αναλόγως της σοβαρότητας της κατάστασης, να χορηγήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Πώς θα καταφέρετε να βάλετε σταγόνες στα αυτιά του σκύλου σας

Καταρχάς, αποσαφηνίζει η κα Κυπριανίδη, είναι φυσιολογικό, ένας σκύλος που νοιώθει πόνο να αντιδρά αρνητικά. Μάλιστα, μπορεί να δαγκώσει και τον κηδεμόνα του, κάποιες φορές.
Γι’ αυτό, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε, είναι να χαϊδεύετε το σκυλάκι σας όταν είναι ήρεμο. Να «πειράζετε» τα αυτάκια, μάτια, στόμα και τις πατούσες του, ώστε να μάθει να μην αντιδρά.

Και τώρα, η κα Κυπριανίδη, ενημερώνει για δύο εύκολους τρόπους, προκειμένου να μπορέσετε να βάλετε σταγόνες στα αυτάκια του σκύλο σας. Χωρίς να τρομάξει, χωρίς να αισθάνεστε απογοήτευση και χωρίς να έχετε δράματα!

Η δύναμη της λιχουδιάς

Έχετε στο χέρι σας μια λιχουδιά υψηλής θρεπτικής αξίας, όπως, για παράδειγμα, το σαλάμι για σκύλους. Ξεκινάτε να παίζετε ένα παιχνίδι.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αγγίζετε και χαϊδεύετε απαλά το ένα αυτί και του λέτε «Αυτάκι». Πριν προλάβει να αντιδράσει αρνητικά, του λέτε «Μπράβο» και δίνετε τη λιχουδιά.

Το επαναλαμβάνετε, αυξάνοντας τον χρόνο που αγγίζετε το αυτί του. Όταν δείτε ότι ο σκύλος σας δεν αισθάνεται δυσάρεστα, κάνετε ακριβώς το ίδιο στο άλλο αυτί. Ή μπορείτε να πιάνετε μία το ένα αυτάκι και μία το άλλο.
Στο παιχνίδι βάζετε τις σταγόνες, όταν ο σκύλος καταλάβει τον λόγο που επιβραβεύεται. Δηλαδή, να μην αντιδρά αρνητικά όταν του αγγίζετε τα αυτιά.

Τι σχέση έχει το μπολάκι με τις σταγόνες;

Σε ένα μικρό μπολάκι, καθοδηγεί η κα Κυπριανίδη, βάζετε λίγο φιστικοβούτυρο, ή γιαούρτι κατσικίσιο, ή μέλι. Τού το προσφέρετε και ενώ το γλείφει, εσείς του «πειράζετε» τα αυτάκια και του λέτε «Μπράβο». Όταν δείτε ότι δεν αντιδρά αρνητικά, βάζετε τις σταγόνες.

Συμβουλές

Τέλος, η κα Κυπριανίδη προτείνει: «Να ελέγχετε τακτικά τα αυτιά του σκύλου σας. Έτσι, θα μπορείτε να δείτε εάν είναι ερυθρά, εκκρίνουν υγρά, ή έχουν άσχημη οσμή. Να τα στεγνώνετε καλά μετά το μπάνιο του ή το κολύμπι, και να χρησιμοποιείτε γάζες για τον καθαρισμό τους. Όχι βαμβάκι, επειδή μπορεί να αφήσει ίνες και να επιδεινωθεί η κατάσταση, προκαλώντας μόλυνση».

Η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functionaldogtraining.
Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις, όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από τοCentre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: «Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».

