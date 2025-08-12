Νέο ιστορικό τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ στην επόμενη κλήρωση
Το ιλιγγιώδες ποσό των 26,5 εκατομμυρίων θα μοιράσει το Τζόκερ την Πέμπτη 14 Αυγούστου
- Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
- Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, πριν από τη «διερευνητική» σύνοδο με Πούτιν
- Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
- Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ
Ακόμη ένα τζακ ποτ καταγράφηκε στην κλήρωση του Τζόκερ, το οποίο, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, θα μοιράσει το αστρονομικό ποσό των 26,5 εκατομμυρίων ευρώ, αφού η σημερινή (12/8) κλήρωση δεν ανέδειξε νικητή στην κατηγορία 5+1.
Αντίθετα, 4 τυχεροί στη κατηγορία 5 κερδίζουν από 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 2, 9, 13, 26, 44 και Τζόκερ το 20.
Πώς μπορούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση οι παίκτες του Τζόκερ
Οι παίκτες του Τζόκερ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους:
Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκονται. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.
- Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
- Ολυμπιακός: Νέο look για τον Ροντινέι (pic)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 13.08.2025]
- Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
- Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ολυμπιακό: «Από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη»
- Έξαλλα τα ΜΜΕ της Κίνας με την Εθνική ποδοσφαίρου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις