Νέο ιστορικό τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ στην επόμενη κλήρωση

Ακόμη ένα τζακ ποτ καταγράφηκε στην κλήρωση του Τζόκερ, το οποίο, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, θα μοιράσει το αστρονομικό ποσό των 26,5 εκατομμυρίων ευρώ, αφού η σημερινή (12/8) κλήρωση δεν ανέδειξε νικητή στην κατηγορία 5+1.

Αντίθετα, 4 τυχεροί στη κατηγορία 5 κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 2, 9, 13, 26, 44 και Τζόκερ το 20.

Πώς μπορούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση οι παίκτες του Τζόκερ

Οι παίκτες του Τζόκερ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους:

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ, είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκονται. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.