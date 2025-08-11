magazin
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»
Η Κάθι Γκρίφιν έκανε τρίτη, νέα επέμβαση στο πρόσωπό της – «Είμαι τόσο ματαιόδοξη»

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ» είπε η Αμερικανίδα κωμικός.

Η Αμερικανίδα κωμικός Κάθι Γκρίφιν (Kathy Griffin), γνωστή για τον αυθορμητισμό και την αμεσότητά της, επιβεβαίωσε ότι προχώρησε σε ακόμη ένα λίφτινγκ. Αφορμή ήταν οι πρόσφατες φωτογραφίες της που κυκλοφόρησαν κοντά στην έπαυλη όπου διαμένει στο Μαλιμπού, οι οποίες σχολιάστηκαν έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό είναι το τρίτο λίφτινγκ μου», σχολίασε με χιούμορ η διάσημη ηθοποιός στο podcast της «Talk Your Head Off».

«Ξέρω ότι μοιάζει ματαιόδοξο. Είμαι πολύ ματαιόδοξη χωρίς λόγο. Κανείς δεν έχει πάει ποτέ σε παράσταση της Κάθι Γκρίφιν για να δει το όμορφο, νεανικό πρόσωπό της. Έρχεται να ακούσει τα αστεία μου, αυτό που θέλω κι εγώ», συμπλήρωσε.

«Στη συνέχεια επιστρέφεις σπίτι, ίσως μαζί με μία νοσοκόμα. Δεν θα πω ψέματα. Το πρώτο βράδυ έχεις σωληνάκια αποστράγγισης»

«Ξέρω ότι είναι πολύ αηδιαστικό. Αλλά η ματαιοδοξία υπερισχύει»

Στη συνέχεια μοιράστηκε λεπτομέρειες αποκαλύπτοντας πως, εκτός από το λίφτινγκ, έκανε επέμβαση στα βλέφαρα και το πηγούνι της. Μάλιστα, ευχαρίστησε τον χειρουργό της, του οποίου το όνομα είναι γνωστό στους κύκλους του Χόλιγουντ, σύμφωνα με το βρετανικό Hello!.

Όσο για την ανάρρωσή της, παραδέχτηκε πως η διαδικασία ήταν αρκετά δύσκολη.

«Για να είμαι ειλικρινής, ήταν επώδυνη», σημείωσε η Γκρίφιν και πρόσθεσε: «Μετά την επέμβαση πηγαίνεις σε ένα κέντρο αποθεραπείας, το οποίο δεν είναι μόνο για γυναίκες. Είδα και μερικούς άντρες εκεί, όλοι ήταν κάπως σαν να κρύβονται. Είχα επιδέσμους σαν μπάλα ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια επιστρέφεις σπίτι, ίσως μαζί με μία νοσοκόμα. Δεν θα πω ψέματα. Το πρώτο βράδυ έχεις σωληνάκια αποστράγγισης. Ξέρω ότι είναι πολύ αηδιαστικό. Αλλά η ματαιοδοξία υπερισχύει».

Ενώ το ταξίδι της με τις πλαστικές επεμβάσεις ξεκίνησε το 1986 με μία επέμβαση στη μύτη, σε ηλικία 26 ετών, η Γκρίφιν έχει αντιμετωπίσει και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το 2021 διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβλήθηκε σε αφαίρεση του μισού αριστερού πνεύμονά της, ανακοινώνοντας αργότερα ότι είχε ξεπεράσει πλήρως την ασθένεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύνταξη
