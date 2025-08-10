Φωτιές στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας – Πύρινη λαίλαπα στον Δήμο Φοινικαίων
Ο Δήμος Φοινικαίων έχει απευθύνει έκκληση για άμεση κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη λόγω των πυρκαγιών στα χωριά του Δήμου Φοινίκης, κυρίως στο Βελιάχοβο, τη Λύβενα, την Αρδάσοβα, τη Μπίστριτσα και το Κρόνγγι. Οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές. Εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λύβενα και την Αρδάσοβα, ενώ παρών στο σημείο βρέθηκε και ο υπουργός Άμυνας, Πύρρο Βένγκου.
Σύμφωνα με αναφορές του himara.gr, δύο κατοικίες στο χωριό Βελιάχοβο έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονται για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς και να απομακρύνουν τους κατοίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο.
Οι ισχυροί άνεμοι ευνόησαν την εξάπλωση των φλογών, ενώ για την κατάσβεσή τους κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις από διάφορους δήμους, όπως της Φοινίκης, της Δελβίνου, του Κονίσπολη και των Αγίων Σαράντα. Ιατρική βοήθεια παρασχέθηκε επίσης σε ηλικιωμένους κατοίκους.
Πυρκαγιά στη Μπολένα: Κινδυνεύουν οι κατοικίες και το κοιμητήριο
Το βράδυ του Σαββάτου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο χωριό Μπόλενα, που ανήκει στον Δήμο Χιμάρας, η οποία, σε σύγκριση με χθες, έχει λάβει ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις, απειλώντας σοβαρά τις κατοικίες και το κοιμητήριο της περιοχής.
Οι φλόγες, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, καθιστώντας αδύνατη την κατάσβεσή τους από εδάφους.
Αμέσως ζητήθηκε αεροπορική συνδρομή και ελικόπτερο του Υπουργείου Εσωτερικών της Αλβανίας ξεκίνησε ρίψεις νερού για να περιορίσει την καταστροφή.
Την ίδια στιγμή, πυροσβέστες και κάτοικοι συνεχίζουν, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, τις επίμονες προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
