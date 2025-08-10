Φωτιά τώρα σε δύο μέτωπα στην Κομοτηνή – 112 για εκκένωση της περιοχής Ήφαιστος

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ροδόπη. Η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (10/8) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη μαίνεται, ενώ έχει ηχήσει δύο φορές το 112.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύο μέτωπα. Το πρώτο βρίσκεται κοντά στη Νέα Μουσινούπολη, ενώ το δεύτερο απειλεί την περιοχή Ήφαιστος.

Το πρώτο μήνυμα του 112 λίγο πριν τις 9:30 καλούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νέας Μουσινούπολης να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.