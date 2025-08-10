Φωτιά τώρα σε δύο μέτωπα στην Κομοτηνή – 112 για εκκένωση της περιοχής Ήφαιστος
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 44 πυροσβέστες, 16 οχήματα της πυροσβεστικής, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ροδόπη. Η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (10/8) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη μαίνεται, ενώ έχει ηχήσει δύο φορές το 112.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύο μέτωπα. Το πρώτο βρίσκεται κοντά στη Νέα Μουσινούπολη, ενώ το δεύτερο απειλεί την περιοχή Ήφαιστος.
Το πρώτο μήνυμα του 112 λίγο πριν τις 9:30 καλούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νέας Μουσινούπολης να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
Λίγο μετά τις 11:00 εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για την εκκένωση του οικισμού «Ήφαιστος» και την απομάκρυνση των κατοίκων προς Πανεπιστημιούπολη: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025
