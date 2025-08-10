Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μια τεράστια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο εθνικό πάρκο του Βεζούβιου, με πάνω από 100 πυροσβέστες και εθελοντές να εργάζονται για την κατάσβεση της.

Μια τεράστια και ανησυχητική πυρκαγιά ξέσπασε στο Εθνικό Πάρκο Βεζούβιου στην Καμπανία. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού για τη φύλαξη των δρόμων, τη δημιουργία οδών πρόσβασης και την παροχή νερού στα βυτιοφόρα.

Το Εθνικό Τμήμα Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί επίσης στενά την κατάσταση, στέλνοντας μια ομάδα υποστήριξης στο κέντρο συντονισμού του Τερζίνιο και παρέχοντας αεροπορική υποστήριξη.

«Για την καταπολέμηση των φλογών και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής αεροπορικής κάλυψης των δραστηριοτήτων κατάσβεσης, έξι Canadair του εθνικού στόλου πυροσβεστικών αεροσκαφών, που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές και εργάζονται από το πρώτο φως της αυγής, επιχειρούν στην τεράστια πυρκαγιά. Εκτός από τον κρατικό στόλο, στην πυρκαγιά επιχειρούν επίσης εναέρια μέσα από τον περιφερειακό στόλο», έγραψε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο.