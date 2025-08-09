Το 2024 ήταν το θερμότερο έτος στην Ευρώπη από την έναρξη των καταγραφών το 1940.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις συχνότερες ξηρασίες και καύσωνες, δημιουργούν τοπία με υψηλή ευφλεκτότητα, ιδίως στη νότια και κεντρική Ευρώπη.

Η Πορτογαλία στην κορυφή

Σύμφωνα με το Euronews, η Πορτογαλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη καμένη έκταση στην ΕΕ το 2024, με σχεδόν 450 χλμ γης να καταστρέφονται.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίς στην περίοδο των πυρκαγιών στο νησί της Μαδέρας και αργότερα, γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, στην ηπειρωτική χώρα.

Μετά την Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Ισπανία ήταν οι χώρες όπου οι φλόγες κατέκαψαν τη μεγαλύτερη έκταση, με 310,9 χμ² και 186,5 χμ² καμένα, αντίστοιχα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι πυρκαγιές πλήττουν τόσο σφοδρά την Πορτογαλία.

Το 2017, η χώρα βίωσε μια εξαιρετικά καταστροφική περίοδο πυρκαγιών. Συνολικά, 117 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 902,6 χμ² κάηκαν.

Αν και η φετινή περίοδος πυρκαγιών δεν έχει ακόμη τελειώσει, από την αρχή του έτους μέχρι τις 15 Ιουλίου, η έκταση που κάηκε είναι ήδη τρεις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, σύμφωνα με το Πορτογαλικό Εθνικό Ινστιτούτο για τη Διατήρηση της Φύσης και των Δασών.

Εξάπλωση σε όλη την Ευρώπη

Μεταξύ 2000 και 2024, οι πυρκαγιές κατέκαψαν κατά μέσο όρο 3.770 χμ² γης της ΕΕ κάθε χρόνο.

Αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο μέσο όρο 10 % των δασών και 21 % των λειμώνων που καίγονται στην ΕΕ.

Εκτιμάται ότι οι πυρκαγιές κοστίζουν στην ΕΕ 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, λόγω της καταστροφής ή της σοβαρής ζημίας σε κτίρια και υποδομές, όπως γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευση και οδικές αρτηρίες.

Μπορούν επίσης να αποτρέψουν τους τουρίστες, πλήττοντας τις τοπικές οικονομίες που εξαρτώνται από τον τουρισμό.

Τι προκαλεί τις πυρκαγιές;

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος εκτιμά ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά και δραστηριότητα, όπως η αμέλεια και η εμπρησμός, ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα για το 95 % των πυρκαγιών στην Ευρώπη.

Οι πυρκαγιές που προκαλούνται από τον άνθρωπο ξεκινούν συχνά κοντά στα όρια μεταξύ κατοικημένων περιοχών και ημιφυσικών ή άγριων περιοχών, όπως δρόμοι ή πόλεις που γειτνιάζουν με δάση.

Ωστόσο, η ανθρώπινη δράση από μόνη της δεν σχετίζεται άμεσα με την εξάπλωση και την ένταση μιας πυρκαγιάς.

Μόνο το 1,2 % των πυρκαγιών στην Ευρώπη προκάλεσαν το 65 % της συνολικής έκτασης που κάηκε.

Η πιθανότητα μια πυρκαγιά να καταστεί ανεξέλεγκτη εξαρτάται από τον τύπο της βλάστησης, τα καύσιμα στο έδαφος, την τοπογραφία και τις καιρικές συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή σχετική υγρασία και ισχυροί άνεμοι).

Με την αύξηση των θερμοκρασιών λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυξάνεται και ο κίνδυνος οι πυρκαγιές να γίνουν πιο συχνές, έντονες και μακροχρόνιες στην Ευρώπη.