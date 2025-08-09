DO’S: Πρόσεχε την σημερινή Πανσέληνο, γιατί ίσως πυροδοτήσει καυγάδες μέσα στα πλαίσια της παρέας σου, καθώς όλο και κάτι θα βγει στην φόρα που δεν θα αρέσει και πολύ. Πάντως το ίδιο ισχύει και στη δουλειά με κάποιους συναδέλφους σου. Παράλληλα, πρόσεχε το ποιους συμβουλεύεις ή εμπιστεύεσαι και το πόσο άνετα μοιράζεσαι ιδέες κι απόψεις εκεί.

DON’TS: Μη γίνεις έντονος ή σκληρός σε αυτά που θα πεις λόγω του ότι νιώθεις πως κάποιες από τις απόψεις σου περνάνε από λογοκρισία. Μην προσπαθήσεις να το παίξεις boss, γενικώς, καθώς αυτό θα σε απομακρύνει κι από άτομα που δεν σου φταίνε. Μην κλείσεις τα μάτια στα σκηνικά που θα αποκαλύψουν την πραγματική φύση των ανθρώπων γύρω σου από φόβο.