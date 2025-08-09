magazin
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 20:17
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 09.08.2025]
Ημερήσια 09 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 09.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πρόσεχε την σημερινή Πανσέληνο, γιατί ίσως πυροδοτήσει καυγάδες μέσα στα πλαίσια της παρέας σου, καθώς όλο και κάτι θα βγει στην φόρα που δεν θα αρέσει και πολύ. Πάντως το ίδιο ισχύει και στη δουλειά με κάποιους συναδέλφους σου. Παράλληλα, πρόσεχε το ποιους συμβουλεύεις ή εμπιστεύεσαι και το πόσο άνετα μοιράζεσαι ιδέες κι απόψεις εκεί.

DON’TS: Μη γίνεις έντονος ή σκληρός σε αυτά που θα πεις λόγω του ότι νιώθεις πως κάποιες από τις απόψεις σου περνάνε από λογοκρισία. Μην προσπαθήσεις να το παίξεις boss, γενικώς, καθώς αυτό θα σε απομακρύνει κι από άτομα που δεν σου φταίνε. Μην κλείσεις τα μάτια στα σκηνικά που θα αποκαλύψουν την πραγματική φύση των ανθρώπων γύρω σου από φόβο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Για σένα η Πανσέληνος εστιάζει στα επαγγελματικά, οπότε το ίδιο σε συμβουλεύω να κάνεις κι εσύ. Αν θες να σταματήσουν να σε απασχολούν κάποτε, έτσι; Κάνε κάποιες αλλαγές εκεί, αλλά δες και πως σε επηρεάζουν συναισθηματικά. Οργανώσου με το να εστιάσεις στις μελλοντικές σου κινήσεις. Διεκδίκησε αυτά που θες μεν, παρατήρησε, πριν δράσεις δε.

DON’TS: Μη γίνεσαι ανασφαλής, γιατί αυτό θα σε ωθήσει να κινείσαι και με αβεβαιότητα, κάτι που δεν θέλουμε. Βέβαια, ούτε να γίνεσαι νευρικός κι έντονος είναι κάτι που θέλουμε, αλλά εσύ τον χαβά σου! Παράλληλα, μη δημιουργείς ψυχολογικά εμπόδια στον εαυτό σου, απλά και μόνο επειδή υπάρχει μια ένταση παραπάνω στο εργασιακό σου περιβάλλον.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Γίνε πιο παρατηρητικός στις εξελίξεις μεν, γίνε και πιο σταθερός στις απόψεις που εκφράζεις δε. Αν, πάλι, για καιρό δεν τις εξέφραζες, τότε δεν έχεις δίκιο τώρα- κατά μια έννοια- που εκνευρίζεσαι με τις συμπεριφορές και τα λόγια φίλων ή του αμόρε. Ας πρόσεχες θα σου πω εγώ! Διαχώρισε το πραγματικά ενοχλητικό από το «βαριέμαι, θέλω δράση»!

DON’TS: Μη γίνεσαι αντιδραστικός, απλά και μόνο επειδή δε γουστάρεις να συζητήσεις κάποια πράγματα ή ακόμα και να εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου. Ούτε, όμως, και το να εκφράζεσαι σκληρά είναι κάτι το αποδεκτό. Εγώ απλά λέω! Μην τα βάζεις και μαζί μου, έτσι; Μη μιλάς, απλά για να μιλήσεις. Αλλά ούτε και να αγνοείς εντελώς αυτά που ακούς!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προετοιμάσου, γιατί θα έρθουν στην επιφάνεια τα πιο έντονα συναισθήματά σου. Κοίτα να παραμείνεις και ψύχραιμος, καθώς μια αναστάτωση θα στην προκαλέσει όλη αυτή η διαδικασία, να ξέρεις. Και στους ανθρώπους γύρω σου. Κινήσου by the book, βάσει κανόνων δηλαδή, και για να περάσεις το μήνυμα που θες, αλλά και με τον κατάλληλο τρόπο, έτσι;

DON’TS: Στα επαγγελματικά σου, μην συνεχίσεις άλλο να ανέχεσαι συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν, καθώς η μέρα θα επαναφέρει σκηνικά που θα σε θυμώσουν εκ νέου. Μην αφήσεις ούτε την πίεση να ξεφύγει. Μην κάνεις επίδειξη δύναμης για κανέναν λόγο. Παράλληλα, μην εστιάζεις μόνο στα ασήμαντα, γιατί έτσι χάνεις από μπροστά σου τα σημαντικά.

Λέων

Λέων

DO’S: Αξιοποίησε το φως της Πανσελήνου, για να ασχοληθείς με κάποια έντονα θέματα γύρω από τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αφού θα έρθουν που θα έρθουν στο προσκήνιο, κάνε κι εσύ ό,τι καλύτερο μπορείς. Ξεκαθάρισε κάποιες καταστάσεις, για να αποφύγεις και να ξανά ζήσεις αρνητικά σκηνικά, αλλά και να χαλαρώσεις ή να γίνεις πιο δημιουργικός.

DON’TS: Μην είσαι τόσο αρνητικός πια στο να ακούσεις τις απόψεις των υπολοίπων ή ακόμα και στο να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου, αν αυτό είναι που σου χρειάζεται. Μη γίνεσαι επίμονος ή ακόμα (χειρότερα) κι εμμονικός μόνο με τις δικές σου απόψεις. Παράλληλα, όμως, μη διστάσεις να διαχωρίσεις τις ευθύνες, καθώς αυτό θα σου λύσει τα χέρια. Trust me!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Η Πανσέληνος σου τονίζει την υγεία, τις συνήθειες (καλές και κακές) και τα επαγγελματικά σου. Κάνε μου την χάρη, λοιπόν, κι ασχολήσου με αυτά τα θέματα, σε παρακαλώ! Οργάνωσε τις κινήσεις σου, γενικώς, εστιάζοντας στα οικονομικά. Ωστόσο, πρέπει να αποφύγεις το άγχος και την ένταση, καθώς αυτά μπορούν να σε φρενάρουν χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

DON’TS: Αν παλεύεις με ζόρια ή ακόμα και ψυχοσωματικά, μη διστάσεις να βρεις την πηγή που τα δημιουργεί. Γι’ αυτό μην αγνοείς σημαντικές λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου. Μην αγνοείς ούτε τα αδύναμά σου σημεία, αυτά που πρέπει να δουλέψεις, δηλαδή, περισσότερο. Μην επιτρέπεις άλλο στην πίεση να σε φτάνει στα όριά σου. Οπότε μην σε πιέζεις άλλο!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κλείσε υποθέσεις που δείχνουν πως δεν θα ξεκολλήσουν και δεν θα προχωρήσουν, όσο και να θες. Απλά απόφυγε να το κάνεις εντελώς βιαστικά αυτό. Προσπάθησε να έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων, μέχρι εκεί που σε παίρνει όμως. Βρες τι παίζει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Κινήσου πιο οργανωμένα, για να περάσεις το μήνυμα που θες, εκεί που θες.

DON’TS: Μην σοκαριστείς από την ένταση και τα ξεκαθαρίσματα που θα σου φέρει η Πανσέληνος. Κυρίως στο φλερτ, σε οτιδήποτε σχετίζεται με τις παρέες, την κοινωνική ζωη ή και την ευχαρίστησή σου. Στα επαγγελματικά και στα ερωτικά σου, μην πάρεις απότομα αποστάσεις από τους απέναντι λόγω της έντασης ή και της σύγχυσης που κουβαλάει η σημερινή μέρα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εκμεταλλεύσου τη βοήθεια της Πανσελήνου κι εστίασε στα πιο ενδόμυχα ζόρια, όπως είναι τα άγχη και οι προβληματισμοί σου. Στο λέω γιατί το να συνεχίσεις να τα καταπιέζεις ή να κάνεις πως δεν τα βλέπεις, δεν θα τα διώξει. Άρα κοίτα τα κατάματα. Πάρε ώθηση από την περίεργη ατμόσφαιρα και βάλε τα πάντα σε σωστή σειρά για έξτρα ελευθερία κινήσεων.

DON’TS: Μη γίνεσαι νευρικός λόγω της ανάγκης σου να λάμψεις και να ξεχωρίσεις. Ειδικά από την στιγμή που θέλεις να μείνεις μόνος σου έστω και για λίγο. Παράλληλα, μην πέσεις ούτε στην παγίδα των εκρήξεων, όσο κι αν νομίζεις, πως έχεις κάθε δίκιο να αντιδράσεις έτσι. Μην ρίχνεις τις ευθύνες αποκλειστικά στους απέναντι, γιατί δεν φταίνε μόνο αυτοί.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσει η δόλια η Πανσέληνος, να σου πασάρει τις αποκαλύψεις που πρέπει. Δες τα πράγματα γι’ αυτό που πραγματικά είναι, για να συμβούν και κάποιες απότομες συνειδητοποιήσεις. Τι να κάνουμε που έτσι πρέπει να γίνει; Οργάνωσε τις σκέψεις σου, για να βρεις τρόπους δράσης και να δρομολογήσεις τους στόχους σου.

DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη με φίλους, γνωστούς ή και το αμόρε λόγω του σοκ που θα πάθεις από τις αποκαλύψεις που θα συμβούν. Η μέρα θα είναι ήδη έντονη, άρα μην είσαι κι εσύ έτσι! Μην πιέζεις καταστάσεις, νομίζοντας πως έτσι θα ξεκαθαρίσεις το τοπίο. Το ακριβώς αντίθετο θα έλεγα. Για να μην χάσεις την ψυχραιμία σου, λειτούργησε λίγο πιο ατομικά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Οργανώσου μεν, κράτα τα συναισθήματά σου υπό έλεγχο δε. Αυτό, όμως, δεν ισχύει για τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητά σου. Αυτά πρέπει να τα αφήσεις να ρέουν, για να αποφύγεις να σε καταπιέσεις. Κατέβασε ρυθμούς, για να μπορέσεις να βρεις χρόνο να σκεφτείς. Ασχολήσου με τα ερωτικά και τα οικονομικά σου, γιατί εκεί επικρατεί το χάος!

DON’TS: Μην απογοητευτείς από το ότι η Πανσέληνος θα σου επαναφέρει κάποια άγχη κι ανασφάλειες, καθώς αυτό θα συμβεί μόνο και μόνο για να σταματήσουν αυτά να σε κρατάνε πίσω. Αφού δεν τα κοιτάς εσύ κατάματα σε αναγκάζουν τα άστρα! Πάντως αν θες κάποτε να αποκτήσεις ελευθερία κινήσεων, δεν πρέπει να αγνοείς τι είναι αυτό που σε αγχώνει.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εκμεταλλεύσου τα φώτα της Πανσέληνου, για να δεις- ή μάλλον να θυμηθείς- ότι η ελευθερία είναι κομμάτι σου. Αν θέλεις, λοιπόν, να την αποκτήσεις ξανά, τότε πρέπει να δώσεις σημασία σε κάποιες λεπτομέρειες γύρω σου, που θεωρούσες ανούσιες και τελικά δεν είναι. Οργάνωσε το μυαλό σου και προχώρα μπροστά. Γενικά φτιάξε και κάνα plan B.

DON’TS: Μην μπλοκάρεις τον εαυτό σου από το να σκεφτεί/ δει τα πάντα λίγο διαφορετικά, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να δράσεις, όπως θέλεις και πρέπει. Μη γίνεσαι παρορμητικός και μην θέλεις να έχεις τον έλεγχο των πάντων εσύ και μόνο εσύ. Παράλληλα, μη τυχόν και κάνεις καμία επίδειξη δύναμης, έτσι; Μην τους βάζεις όλους στο ίδιο τσουβάλι πάντως.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε τη δύναμη με την οποία σε οπλίζει η Πανσέληνος και πες όλα αυτά που κώλωνες να πεις τον τελευταίο καιρό. Το ίδιο ισχύει και για όσα έπρεπε να σκεφτείς, αλλά τα απέφευγες για τον ίδιο λόγο. Δώσε χώρο στα συναισθήματά σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αντιληφθείς τις καταστάσεις με τον δικό σου τρόπο. Κλείσε κύκλους που σε έχουν κουράσει.

DON’TS: Μη γίνεσαι απότομος ή και αυστηρός. Ειδικά χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Μην επιτρέπεις στις ανασφάλειές σου να σε επηρεάζουν και να σε πετάνε εκτός από τη ρουτίνα σου. Μην απογοητευτείς, αν αποκαλυφθούν κάποια από τα μυστικά σου. Ωστόσο δεν πρέπει να αποκαλύψεις εσύ μυστικά τρίτων, έτσι; Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις γενικώς.

