Υπάρχουν φυλές σκύλων που θεωρούνται υποαλλεργικές;
Υπάρχουν φυλές σκύλων που θεωρούνται υποαλλεργικές;

Οι φυλές σκύλων που χαρακτηρίζονται ως υποαλλεργικές όταν τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Spotlight

Είναι κάποιες φυλές σκύλων που θεωρούνται καταλληλότερες για ανθρώπους που παρουσιάζουν ευαισθησία στους σκύλους.

Το ερώτημα που τίθεται πρωτίστως, σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια και σύμβουλο διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη, είναι: «Όταν λέει κάποιος ότι είναι αλλεργικός στα σκυλιά, τι του προκαλεί αλλεργία»;

Πολλοί θεωρούν πως η αιτία είναι το τρίχωμα που τους προξενεί την αλλεργία. Αλλά οι κύριοι υπαίτιοι είναι η πυρίτιδα (τα νεκρά δερματικά κύτταρα), το σάλιο, τα δάκρυα και τα ούρα του σκύλου.

Όταν ένας σκύλος χάνει τρίχωμα, όπως το Λαμπραντόρ, ή ξύνεται αρκετά συχνά -και χωρίς την κατάλληλη περιποίηση και υγιεινή- λογικό είναι να εκδηλώνονται αλλεργίες.

Υπάρχουν, όμως, υποαλλεργικές φυλές σκύλων;

Όλοι οι σκύλοι, αποσαφηνίζει η κα Κυπριανίδη, παράγουν αλλεργιογόνες πρωτεΐνες.
Ωστόσο, κάποιες φυλές μαδούν λιγότερο, έχουν διαφορετική σύσταση τριχώματος, ή παράγουν λιγότερα αλλεργιογόνα. Έτσι, θα μπορούσε και ένας αλλεργικός άνθρωπος να αποκτήσει σκυλάκι.

Οι σκύλοι που θεωρούνται υποαλλεργικοί χρειάζονται την κατάλληλη φροντίδα, και να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής

Η κακή ποιότητα τροφής προκαλεί δερματικά προβλήματα στον σκύλο

Ποιες είναι, λοιπόν, οι πιο δημοφιλείς υποαλλεργικές φυλές σκύλων;

Οι φυλές σκύλων που είναι διαδεδομένες ως υποαλλεργικές, σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη είναι:

Poodle

Είναι η πιο γνωστή υποαλλεργική φυλή. Όμως, οι σκύλοι της φυλής Poodle, για να διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό «υποαλλεργικοί», θα πρέπει να βουρτσίζονται καθημερινά για να μην μπερδεύεται το τρίχωμά τους κοντά στη ρίζα. Παρόλα αυτά, αυτή η φυλή είναι μια καλή επιλογή για άτομα με αλλεργίες.

Schnauzer

Οι σκύλοι αυτής της φυλής έχουν σκληρό, διπλό τρίχωμα. Το τακτικό βούρτσισμα βοηθά στο να χάνουν ελάχιστες τρίχες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Yorkshire Terrier

Το τρίχωμα των Yorkshire Terrier μοιάζει πολύ με την ανθρώπινη τρίχα, και χρειάζεται την ανάλογη περιποίηση. Εάν το τρίχωμα διατηρείται μακρύ, πρέπει να βουρτσίζεται καθημερινά.

Maltese

Το μακρύ, λευκό τρίχωμα τους είναι υπέροχο και για πολλά χάδια. Απαιτεί, όμως, καθημερινό απαλό βούρτσισμα, για να αποφευχθούν τα μπερδέματα.

Bichon Frise

Πρέπει να βουρτσίζονται τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα – αν όχι καθημερινά! Θεωρούνται, σχετικά, υποαλλεργικά, καθώς ρίχνουν πολύ λίγο τρίχωμα.

Lagotto Romagnolo

Το πυκνό σγουρό και διπλό τρίχωμα τους είναι παρόμοιο με αυτό των Poodle, το οποίο χρειάζεται περιποίηση και τακτικό κούρεμα.

Shih Tzu

Το μακρύ τους τρίχωμα απαιτεί καθημερινό βούρτσισμα και μπάνιο περίπου κάθε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες.

Basenji

Ο σκύλος που δεν γαβγίζει ποτέ, είναι και αυτός στην λίστα με τα υποαλλεργικά σκυλιά.

Για τη φροντίδα του κοντού τριχώματος του, χρειάζεται ένα γρήγορο βούρτσισμα με μια μαλακή βούρτσα κάθε εβδομάδα. Το βούρτσισμα κατανέμει τα έλαια του δέρματος σε όλο το τρίχωμα, για να το διατηρεί υγιές.

Xoloitzcuintli (Μεξικάνικος Άτριχος Σκύλος)

Χρειάζονται ελάχιστη περιποίηση, καθώς δεν έχουν τρίχωμα, οπότε μειώνονται τα αλλεργιογόνα. Να θυμάστε πάντα, πως τα άτριχα σκυλιά χρειάζονται αντηλιακό όταν είναι εκτιθεμένα στον ήλιο.

Φροντίδα του σκύλου και καθαρισμός στο σπίτι για να αποφύγετε την αλλεργία

«Οι φυλές αυτές θεωρούνται υποαλλεργικές. Αλλά εάν δεν περιποιείστε καθημερινά τον σκύλο και δεν φροντίζετε την καθαριότητα του σπιτιού, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί αλλεργία.
Να καθαρίζετε τον χώρο του και το σπίτι σας με ηλεκτρική σκούπα. Έτσι, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες να υπάρχουν τρίχες και πιτυρίδα στην οικία σας και στην ατμόσφαιρα», επισημαίνει η κα Κυπριανίδη.

Η διατροφή έχει τον ρόλο της και στις αλλεργίες

Κλείνοντας, η κα Κυπριανίδη τονίζει: «Όμως, για να έχει περιποιημένο τρίχωμα και δέρμα ο σκύλος, δεν φτάνει μόνο το μπάνιο, η καθαριότητά του. Πρέπει να προσέχουμε και τη διατροφή του.

Τροφές κακής ποιότητας, ή με ακατάλληλα συστατικά, μπορεί να προκαλέσουν και δερματικά προβλήματα στον σκύλο. Κι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να έχει φαγούρα, να ξύνεται συνεχώς και να χάνει τρίχωμα».

Η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functionaldogtraining.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις, όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από τοCentre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers
Και, όπως λέει: «Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».

