Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»
08 Αυγούστου 2025

Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για την δραματική υπόθεση. Αναφορές σοκ από τον εισαγγελέα για «κατασκευασμένα» και «πλαστά» στοιχεία με υποτιθέμενες δορυφορικές καταγραφές που έδειχναν «δολοφονία» του Βασίλη Καλογήρου.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
«Εκτός λοιπόν από τα εύλογα ερωτηματικά που αναφύονται σχετικά με το ποιο τρόπο, για ποια αίτια και υπό την παρακολούθηση ποιου ιατρού και μάλιστα ψυχιάτρου ελάμβανε ο Βασίλης Καλογήρου για μακρύ χρονικό διάστημα αυτού του είδους την αγωγή και μάλιστα χωρίς τούτο να προκύπτει από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δύναται να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο 39χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία, τα οποία όμως δεν κατέστη εφικτό να προσδιορισθούν επακριβώς. Πλην όμως μπορεί βάσιμα να πιθανολογηθεί σε συνδυασμό και με τα λοιπά ευρήματα ότι ενδέχεται να υπήρξαν, συμπερασματικά ο κύριος παράγοντας που κινητοποίησαν την αυτογνώμονη φυγή του Βασίλη Καλογήρου μακριά από την πατρική οικία του σε συνθήκες χειμερινού ψύχους, σκότους, αποπροσανατολισμού, ασιτίας κι εν τέλει θερμικής εξάντλησης χωρίς μάλιστα, ατυχώς, την κατοχή του κινητού τηλεφώνου του (ως δυνατότητα ασφαλούς επικοινωνίας με τους οικείους του) τον οδήγησαν να καταλήξει στο σημείο όπου και τελικά αποβίωσε».

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η 37σελιδη εισαγγελική διάταξη -που αποκαλύπτει το in- για την δραματική υπόθεση του θανάτου στις αρχές του 2025 του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου στην Λάρισα που είχε εξαφανιστεί από τη θεσσαλική πόλη στις 30 Δεκεμβρίου κι είχε βρεθεί 50 ημέρες αργότερα, στις 17 Φεβρουαρίου, νεκρός σε δύσβατη περιοχή στην Περαχώρα Τυρνάβου.

Με τον δικαστικό λειτουργό να αποδίδει τον θάνατο του άτυχου 39χρονου (η μητέρα του κι ο θείος του ήταν ανώτεροι δικαστικοί) σε παθολογικά αίτια και να απορρίπτει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Στην εν λόγω εισαγγελική διάταξη δίνονται σαφείς απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαν διατυπωθεί κι από την πλευρά της οικογένειας του 39χρονου, μέσω του νομικού εκπροσώπου της δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανάσιου Σανιδά.

Κι ανάμεσα στα άλλα, «γιατί τα σκυλιά κυνηγών που διέρχονταν από το σημείο δεν αντελήφθησαν την σορό του 39χρονου το 50ημερο που βρισκόταν εκεί», «γιατί δεν υπάρχει εμπλοκή άλλο προσώπου στην πορεία του προς τον Τύρναβο», για μία «ύποπτη τομή που είχε ένα από τα δάκτυλα του» (προσδιορίζει ότι ήταν μεταθανάτια κι αποδίδεται σε ζώα) κ.ο.κ.

Όμως, εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός χαρακτηρίζει ως «χαλκευμένα» και «κατασκευασμένα» υποτιθέμενα ντοκουμέντα που παρουσιάσθηκαν -από πραγματογνώμονες σε τηλεοπτικό πάνελ- για υποτιθέμενη δορυφορική καταγραφή της στιγμής της «αρπαγής» κι εναπόθεσης της σορού του 39χρονου από αγνώστους. Τα εν λόγω δορυφορικά «προϊόντα», που παρουσιάσθηκαν δημοσίως, είχε επικαλεσθεί κι η πλευρά των οικείων του 39χρονου ως ένδειξη ότι υπήρξε εγκληματική ενέργεια σε βάρος του.

Ωστόσο, στην εισαγγελική διάταξη σημειώνεται ότι όταν κλήθηκαν για κατάθεση εκείνοι που παρουσίασαν τα σχετικά «δεδομένα» δεν προσδιόριζαν από πού προέρχονταν. Επίσης, σε κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ. διατυπώθηκε η άποψη ότι οι δορυφορικές καταγραφές βρέθηκαν σε… παρμπρίζ αυτοκινήτου. Όπως κι ότι, ακολούθως, αυτές οι επίμαχες δορυφορικές εικόνες κατά ένα περίεργο τρόπο… «καταστράφηκαν»! Κι ότι αυτές οι δορυφορικές απεικονίσεις που παρουσιάσθηκαν δημοσίως ότι ήταν «κατασκευασμένες εκ των υστέρων».

Επιπλέον, από τις σχετικές αναλύσεις προέκυψε ότι οι σχετικές καταγραφές αφορούσαν κατοπτεύσεις της περιοχής έναν χρόνο προ της εξαφάνισης του Βασίλη Καλογήρου. Με τον δικαστικό λειτουργό να μιλά για «προκλητικές ενέργειες και πλαστά στοιχεία» σχετικά με την ύποπτη παρουσία στον τόπο αυτοκινήτου ή προσώπων και μάλιστα μέσω δορυφορικής αποτύπωση». Συμπληρώνοντας ότι «το γεγονός αυτό εγείρει πλείστα ερωτηματικά κυρίως για την σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής, δεδομένου όμως που εκφεύγει από τη διαγνωστική και αξιολογική εμβέλεια της παρούσας διάταξης». Με ενδεχόμενο να υπάρξει επί μέρους δικαστική έρευνα για αυτά τα «δορυφορικά προϊόντα» και το παρασκήνιο της παρουσίασης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλήρη έρευνα σχετικά με την προέλευση ή τις τυχόν ευθύνες για τις εν λόγω φωτογραφίες ίσως ζητήσει κι η πλευρά του Βασίλη Καλογήρου.

Όσον αφορά για τον μη εντοπισμό της σορού του Βασίλη Καλογήρου (υπολογίζεται ότι στο σημείο που βρέθηκε ήταν από το πρώτο 48ωρο της εξαφάνισης), στην εισαγγελική διάταξη επισημαίνεται ότι «αναφορικά με τους κυνηγούς που θηρεύουν στην περιοχή, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι αποφεύγουν γενικά να πλησιάζουν τα ποιμνιοστάσια (σσ: ένα ήταν κοντά στο σημείο του θανάτου του Βασίλη Καλογήρου) προκειμένου να προστατεύσουν τα κυνηγόσκυλα τους από τα σκυλιά των ποιμνιοστασίων».

Επίσης σημειώνεται ότι «κάποιοι κυνηγοί που διήλθαν από κοντινή απόσταση από τη σωρό αλλά κι από σημείο χαμηλότερα) δεν παρατήρησαν κάτι σχετικό αλλά κι ότι τα κυνηγόσκυλα τους είναι εκπαιδευμένα να οσφραίνονται την παρουσία λαγού κι όταν εντοπίζουν άλλο νεκρό ζώο γαβγίζουν με άλλο τρόπο -από την ένδειξη εύρεσης θηράματος- στον οποίο οι κυνηγοί δεν δίνουν σημασία». Στην εισαγγελική διάταξη διαψεύδεται ότι ένα από τα θυλάκια του παντελονιού δεν είχε φθορά, όπως είχε μνημονευθεί (σσ: ως δείγμα τάχα μεταφοράς της σορού).

Τέλος σημειώνεται ότι από την ανάλυση του κινητού του 39χρονου δεν υπήρχε οποιαδήποτε ύποπτη επικοινωνία ή διαδικτυακή αναζήτηση του. Όπως σημειώνεται, «οι επικοινωνίες του περιορίζονταν κυρίως σε συνομιλίες με την οικογένεια του καθώς και σε αναζητήσεις σχετικά με εκπαιδευτικά ζητήματα, αθλητικές ομάδες (ποδοσφαίρου, μπάσκετ), προσλήψεις στον τομέα της εκπαίδευσης καθώς και εκκλησιαστικό υλικό».

