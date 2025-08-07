newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 21:58
Συναγερμός για φωτιά στον Δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας
Πολιτική Γραμματεία 07 Αυγούστου 2025 | 21:52

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ»

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να στηρίζει ουσιαστικά την γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας. Ο πρωθυπουργός, που επιμένει να σιωπά προκλητικά για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, προσπαθεί τώρα, με τηλεφωνήματα και κούφιες φράσεις, να κρύψει την πλήρη στήριξή του στην πολιτική του Νετανιάχου», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ.

Μάλιστα, η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση για «απόλυτη υποκρισία», καθώς δεν λέει ούτε λέξη για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ.

«Όταν το καθεστώς Νετανιάχου δηλώνει απροκάλυπτα ότι θα «αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας» — παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου — ο κ. Μητσοτάκης περιορίζεται σε ευχολόγια. Ούτε λέξη για κατοχή. Ούτε λέξη για εγκλήματα πολέμου. Ούτε λέξη για Γενοκτονία», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Πρόκειται για απόλυτη υποκρισία. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έσπευσαν να ευθυγραμμιστούν με μια κυβέρνηση που κατηγορείται διεθνώς για Γενοκτονία. Και έδωσε στήριξη και κάλυψη στο καθεστώς Νετανιάχου. Αυτή είναι η αλήθεια».

«Η Νέα Αριστερά επιμένει: δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Απαιτείται εδώ και τώρα η ύπαρξη κυρώσεων κατά του Ισραήλ, η ακύρωση κάθε στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας και η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ την ώρα που ολόκληρη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με φρίκη μια γενοκτονία σε εξέλιξη».

World
Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07.08.25

Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου - Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in – Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in - Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ

Το πρώην στέλεχος της ΝΔ, που παραμένει κατά δήλωσή της μέλος του κόμματος, δεν μπήκε στην ουσία των ερωτημάτων που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του in και τα 2,5 εκατ. ευρώ που φέρεται να έλαβαν οι οικογένειες Μαγειρία - Σεμερτζίδου

Σύνταξη
ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;
Θέτει ερωτήματα 06.08.25

ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;

Το ΚΚΕ τονίζει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ τηρεί “σιγή ασυρμάτου” αντί να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί ο Ζελένσκι όταν λέει ότι συζητήθηκαν με τον πρωθυπουργό θέματα συνεργασίας στην αεράμυνα»

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γιατί αργεί ο διορισμός της – Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς – «Εκβιαστές, καθάρματα»
Η ανάρτηση 06.08.25

Γιατί αργεί ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς - «Εκβιαστές, καθάρματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται με σκληρές εκφράσεις στους Δημοκρατικούς για το πάγωμα των διορισμών δεκάδων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
ΚΚΕ για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Το μεγαλύτερο έγκλημα του ιμπεριαλισμού, η όξυνση των ανταγωνισμών φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο
Ατομική βόμβα 06.08.25

ΚΚΕ για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Το μεγαλύτερο έγκλημα του ιμπεριαλισμού, η όξυνση των ανταγωνισμών φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «σήμερα 80 χρόνια μετά, η όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολεμικών εστιών σε όλο τον κόσμο φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολέθρου»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για τουρκολιβυκό: Ντρέπεται και η ντροπή, πανικός από την κυβέρνηση
Για δηλώσεις του Μανιάτη 06.08.25

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για τουρκολιβυκό: Ντρέπεται και η ντροπή, πανικός από την κυβέρνηση

«Έφτασε στο σημείο να επιμερίζει αντεθνική στάση στο ΠΑΣΟΚ και τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, εκτοξεύοντας πυρά κατά του κυβερνώντος κόμματος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ατύχημα φέρι μποτ στα Νέα Στύρα: Να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στην ακτοπλοΐα
Νέα ανακοίνωση 06.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ατύχημα φέρι μποτ στα Νέα Στύρα: Να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στην ακτοπλοΐα

«Το ατύχημα με το φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα αποτυπώνει την κατάσταση της ακτοπλοΐας στη χώρα μας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Φάμελλος για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Η απειλή της ατομικής βόμβας είναι ξανά επίκαιρη – Η Ειρήνη δεν θα έρθει μόνη
«Πυρηνικός αφοπλισμός» 06.08.25

Φάμελλος για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Η απειλή της ατομικής βόμβας είναι ξανά επίκαιρη – Η Ειρήνη δεν θα έρθει μόνη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει πως «η Ειρήνη δεν μπορεί να βασίζεται στον φόβο και στη δύναμη του ισχυρού, αλλά στη συνεργασία, στον διάλογο και στο διεθνές δίκαιο»

Σύνταξη
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

Άνετη νίκη με 4-0 πέτυχε η Ομόνοια μέσα στην έδρα της Αράζ και πλέον η ρεβάνς στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία – Ο ηττημένος από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ ο επόμενος αντίπαλος των Κύπριων.

Σύνταξη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
Διαμαρτυρία Χεζμπολάχ 07.08.25

Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί έως το τέλος του 2025. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του και να οριστικοποιηθούν τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και Ισραήλ-Συρίας.

Σύνταξη
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
Τι να περιμένουμε 07.08.25

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
