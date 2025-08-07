Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να στηρίζει ουσιαστικά την γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας. Ο πρωθυπουργός, που επιμένει να σιωπά προκλητικά για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, προσπαθεί τώρα, με τηλεφωνήματα και κούφιες φράσεις, να κρύψει την πλήρη στήριξή του στην πολιτική του Νετανιάχου», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ.

Μάλιστα, η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση για «απόλυτη υποκρισία», καθώς δεν λέει ούτε λέξη για τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ.

«Όταν το καθεστώς Νετανιάχου δηλώνει απροκάλυπτα ότι θα «αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας» — παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου — ο κ. Μητσοτάκης περιορίζεται σε ευχολόγια. Ούτε λέξη για κατοχή. Ούτε λέξη για εγκλήματα πολέμου. Ούτε λέξη για Γενοκτονία», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Πρόκειται για απόλυτη υποκρισία. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έσπευσαν να ευθυγραμμιστούν με μια κυβέρνηση που κατηγορείται διεθνώς για Γενοκτονία. Και έδωσε στήριξη και κάλυψη στο καθεστώς Νετανιάχου. Αυτή είναι η αλήθεια».

«Η Νέα Αριστερά επιμένει: δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Απαιτείται εδώ και τώρα η ύπαρξη κυρώσεων κατά του Ισραήλ, η ακύρωση κάθε στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας και η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ την ώρα που ολόκληρη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με φρίκη μια γενοκτονία σε εξέλιξη».