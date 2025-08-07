Φωτιά τώρα στην Καβάλα – Καίει δασική έκταση [βίντεο]
Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε στην Καβάλα - Στο σημείο επιχειρούν 2 ελικόπτερα καθώς και 4 αεροσκάφη
- Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
- Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
- Γούντι Άλεν: «Ο Έπσταϊν ήταν σαν τον Δράκουλα με νεαρές γυναίκες βαμπίρ να τον υπηρετούν»
- Ο νέος κόσμος που φέρνουν οι δασμοί Τραμπ – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (7/8) σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 31 Πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα καθώς και 4 αεροσκάφη.
Η ενημέρωση της πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Ε/Π και 4 Α/Φ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025
Φωτογραφία: Αρχείου
- Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
- Αγγλία: Αστυνομικοί θα ψεκάζουν τους χούλιγκαν με σπρέι που αφήνει σημάδι στο δέρμα
- Το νέο BHMAGAZINO κυκλοφορεί την Κυριακή 10 Αυγούστου με το ΒΗΜΑ
- Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
- Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
- Ο Eminem για την «τρομακτική στιγμή» που έζησε με την κόρη του, Χέιλι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις