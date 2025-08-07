Φωτιά στη Ροδόπη: Καίγεται αγροτοδασική έκταση – Σηκώθηκαν εναέρια
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Μελίταινα στη Ροδόπη
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε στη Ροδόπη.
Συγκεκριμένα, η φωτιά καίει στην περιοχή Μελίταινα, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Πυροσβεστικής στο Χ:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μελίταινα, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025
