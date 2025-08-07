Φωτιά στη Βοιωτία – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας.

Αμεσα κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025

Ηχησε το 112

Ηδη εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Πρόδρομος να βρίσκονται σε ετοιμότητα.