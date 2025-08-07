Φωτιά στη Βοιωτία – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας.
Αμεσα κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025
Ηχησε το 112
Ηδη εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Πρόδρομος να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 7, 2025
