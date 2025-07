DO’S: Για να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, μπορείς να επιδιώξεις μια πιο δημιουργική έκφραση. Έτσι για αλλαγή! Αυτό, ίσως, και να σε βοηθήσει να διαχειριστείς την ένταση της μέρας, η οποία προκύπτει από τις υψηλές απαιτήσεις, αλλά κι από τα πολλά ups and downs. Παράλληλα, βρες χρόνο για χαλάρωση και ηρεμία, παρά τον μεγάλο εργασιακό φόρτο που υπάρχει.

DON’TS: Μην προσπαθήσεις να ξεφύγεις από τα σημερινά κύματα (=ζόρια), γιατί θα είναι πολλά και αλλεπάλληλα- just go with the flow και θα περάσουν! Μην επιμένεις να κάνεις τα πάντα μόνος σου, ειδικά αν υπάρξει κάποιος που θα σου προσφέρει βοήθεια. Μη γίνεσαι πεισματάρης ή και εμμονικός. Αλλά ούτε κι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά σου.