DO’S: Πρέπει να παραμείνεις ψύχραιμος no matter what. Ειδικά στα ερωτικά και στα οικονομικά σου, καθώς πρόκειται για τομείς που θα σου δημιουργήσουν πίεση. Άρα εσύ κράτα γερά και be extra careful. Γενικώς τα προβλήματά σου πρέπει να μάθεις να τα αντιμετωπίζεις με σοβαρότητα και να σταματήσεις να τα υποβαθμίζεις, νομίζοντας πως έτσι θα εξαφανιστούν.

DON’TS: Ιδανικά δεν θα ήθελα να υπογράψεις κάποια οικονομική συμφωνία τώρα. Αν, όμως, είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις, τότε μην είσαι απρόσεκτος, όταν διαβάζεις τους όρους. Επίσης ιδανικά, θα ήθελα να μην μπλέκεσαι με άτομα που δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Από την άλλη, μην εξιδανικεύεις άτομα και καταστάσεις, ειδικά στα ερωτικά.