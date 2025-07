IShowSpeed: Από Κίνα σε Λιθουανία ή Ελλάδα, ο mega influencer είναι η καλύτερη επένδυση τουρισμού σήμερα

Όταν ο Ντάρεν Γουάτκινς Τζούνιορ, ευρύτερα γνωστός ως ΙShowSpeed, βρέθηκε στη Λιθουανία, ακολούθησε χάος. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει πάντα.

Mega influencer και ένας από τους κορυφαίους streamers παγκοσμίως με 120 εκατομμύρια ακολούθους σε TikTok, Instagram και YouTube, ο IShowSpeed έχει αναδειχθεί σε πρωτοποριακό εργαλείο για την προώθηση της εικόνας και του τουρισμού -υπερδυνάμεων ή μη.

Παρά τον συχνά χαοτικό χαρακτήρα των ζωντανών του μεταδόσεων και το αμφιλεγόμενο παρελθόν του, ο IShowSpeed έχει μια ηχηρή επιδραστικότητα που σβήνει κάθε αμφιβολία, είναι μια περσόνα πόλος έλξης για τις εθνικές υπηρεσίες τουρισμού που αναζητούν νέους, καινοτόμους τρόπους προσέγγισης της Γενιάς Ζ σημειώνει η Washington Post.

Η ιδέα της συνεργασίας με τον IShowSpeed, που κάποτε θα φάνταζε παράλογη, έχει πλέον αγκαλιαστεί ενεργά από χώρες όπως η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία -ακόμη και από την Κίνα. Αυτές οι χώρες αναγνωρίζουν την πρωτοφανή του ικανότητα να προσελκύει την προσοχή των νεανικών κοινών, μετατρέποντας κάθε του επίσκεψη σε ένα παγκόσμιο θέαμα ενώ δεν διστάζουν να καλύψουν τα έξοδα των ταξιδιών του, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και διαχειριστικών κόστους, με την πεποίθηση ότι η επένδυση αυτή αποδίδει πολλαπλάσια σε προβολή και αναγνωρισιμότητα.

Αν και οι επισκέψεις του στην Ελλάδα δεν είχαν κάποια θεσμική υποστήριξη, είχαν όμως Γιάννη Αντετοκούνμπο, άλλες χώρες επενδύουν χρόνο και χρήμα για να διευκολύνουν τις περιοδείες του mega influencer στις χώρες τους.

Η Εσθονία φέρεται να πλήρωσε περίπου 30.000 ευρώ για την επίσκεψη του ΙShowSpeed, ένα ποσό που κάλυπτε ακόμη και ένα ιδιωτικό τζετ και αυξημένη ασφάλεια.

Στη Λιθουανία, η αμοιβή του υπολογίστηκε σε περίπου 21.900 ευρώ, ενώ επιπλέον 7.450 ευρώδαπανήθηκαν για μίνι λεωφορεία, σνακ και 10 φρουρούς ασφαλείας με την υποστήριξη της λιθουανικής αστυνομίας, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα της Washington Post.

Οι αξιωματούχοι του τουρισμού υπερασπίζονται σθεναρά αυτές τις δαπάνες, χαρακτηρίζοντάς τες ως «στρατηγική επένδυση». Όπως υποστηρίζουν, στην εποχή του συνεχούς scrolling, οι παραδοσιακοί ταξιδιωτικοί οδηγοί έχουν χάσει την αίγλη τους, με τους νέους ταξιδιώτες να στρέφονται προς influencers για έμπνευση.

Μια μόνο ζωντανή μετάδοση του ΙShowSpeed μπορεί να φτάσει σε εκατομμύρια θεατές – όπως τα 2 εκατομμύρια μοναδικοί θεατές στην περίπτωση της Εσθονίας – προσφέροντας μια προβολή που καμία συμβατική διαφημιστική καμπάνια δεν θα μπορούσε να επιτύχει με ανάλογο κόστος.

«Πώς αλλιώς τους προσεγγίζουμε; Δεν παρακολουθούν CNN. Παρακολουθούν TikTok», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ακβίλε Λεσαουσκάιτε-Χου, στέλεχος της τουριστικής υπηρεσίας του Βίλνιους.

Η επίσκεψη του ΙShowSpeed στην Κίνα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2025 αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς ένας influencer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της εθνικής εικόνας και την άσκηση «ήπιας δύναμης».

Κατά τη διάρκεια της περίπου δεκαπενθήμερης παραμονής του, ο streamer εξερεύνησε εκτενώς μεγάλες πόλεις και εμβληματικά σημεία, από την κοσμοπολίτικη Σαγκάη και την ιστορική πρωτεύουσα του Πεκίνου, μέχρι το Τσενγκντού, φημισμένο για τις πανέμορφες αρκούδες πάντα, το βιομηχανικό Τσονγκτσίνγκ και το ζωντανό Χονγκ Κονγκ, με τις μεταδόσεις του να γίνονται άμεσα viral και να μονοπωλούν το ενδιαφέρον του παγκόσμιου διαδικτύου.

Οι κινεζικές αρχές εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την παρουσία του ΙShowSpeed για να προβάλουν μια σύγχρονη, δυναμική και πολυδιάστατη πλευρά της χώρας, η οποία σπάνια εμφανίζεται στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, που συχνά εστιάζουν σε πιο αρνητικές ή στερεοτυπικές αφηγήσεις.

Ο ΙShowSpeed, με τον ενθουσιασμό και την αυθορμητότητά του, λειτούργησε ως ένας «αφιλτράριστος» φακός μέσα από τον οποίο εκατομμύρια νέοι είδαν μια άλλη Κίνα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο ΙShowSpeed εξερεύνησε λεπτομερώς διάφορες πτυχές της κινεζικής κουλτούρας και της σύγχρονης ζωής.

Θαύμασε αρχιτεκτονικά θαύματα και υπερσύγχρονες υποδομές, όπως τους επιβλητικούς ουρανοξύπτες της Σαγκάης, τους υπερσύγχρονους αυτοκινητόδρομους και την απίστευτη ταχύτητα των τρένων μεγάλης ταχύτητας, σχολιάζοντας μάλιστα την αδιάλειπτη σύνδεση Wi-Fi ακόμη και μέσα σε τούνελ.

Ο influencer επισκέφτηκε το μεγαλοπρεπές Σινικό Τείχος και την ιστορική Απαγορευμένη Πόλη, αναδεικνύοντας τον πλούτο και το βάθος της κινεζικής ιστορίας και πολιτισμού, και ενθουσιάστηκε με την πρωτοπορία στην τεχνολογία.

Δοκίμασε ηλεκτρικά οχήματα αιχμής, όπως το Xiaomi SU7 Ultra, και αλληλεπίδρασε με εξελιγμένα ρομπότ στην high-tech πόλη Σεντζέν, όπου αποθέωσε ένα φαντασμαγορικό show με drones που φωταγωγούσαν τον ουρανό. Όλα στιγμές που ανέδειξαν την Κίνα ως ένα παγκόσμιο τεχνολογικό κέντρο.

Ο IShowSpeed δεν αδιαφόρησε για το γαστρονομικό πλούτο της χώρας. Δοκίμασε τοπικές λιχουδιές και εμβληματικά πιάτα, από τα πικάντικα εδέσματα της κουζίνας του Σιτσουάν μέχρι παραδοσιακά γλυκά όπως το Tanghulu. Οι αντιδράσεις του στα έντονα πικάντικα φαγητά, που συχνά συνοδεύονταν από τις χαρακτηριστικές του εκφράσεις και κραυγές, έγιναν αμέσως viral, προσφέροντας διασκέδαση και παράλληλα προβάλλοντας την ποικιλομορφία της κινεζικής κουζίνας.

Με όχημα τα κανάλια του ο IShowSpeed κάλεσε το κοινό του σε μια κατάδυση στον πολιτισμό και τις παραδόσεις. Παρακολούθησε παραδοσιακές παραστάσεις, όπως η όπερα του Σιτσουάν με τις εντυπωσιακές αλλαγές προσώπων (Bian Lian), και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις πολεμικές τέχνες, προπονούμενος ακόμη και με τους θρυλικούς μοναχούς Σαολίν.

Μάλιστα η ειλικρινή του επιθυμία να μάθει kung fu και ο σεβασμός του προς τους δασκάλους έτυχαν μεγάλης αποδοχής τόσο από το κινεζικό κοινό όσο και από τους διεθνείς θεατές του.

Όπως πάντα, χαρακτηριστικά δημοφιλής ήταν η άμεση αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο. Οι ζωντανές του μεταδόσεις ήταν γεμάτες αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις με ντόπιους, από παιδιά που χόρευαν μαζί του στους δρόμους, μέχρι ηλικιωμένους που του προσέφεραν τσάι. Αποσπάσματα που ανέδειξαν στο κοινό της Gen Z μια Κίνα ζεστή, φιλόξενη και πολυπολιτισμική, διαλύοντας με ευκολία πιθανά στερεότυπα.

Τα νούμερα τηλεθέασης ήταν εκπληκτικά. Οι μεταδόσεις του από τη Σαγκάη συγκέντρωσαν 5,4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ η μετάδοση από το Πεκίνο έφτασε τα 3,21 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Μια ζωντανή μετάδοση από το Τσενγκντού προσέλκυσε περίπου 8 εκατομμύρια θεατές, με μικρά κλιπ να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια προβολές.

Οι αριθμοί εντυπωσιάζουν και υπενθυμίζουν την τεράστια επιρροή του ΙShowSpeed και την ικανότητά του να διαμορφώνει αντιλήψεις σε παγκόσμια κλίμακα, προσφέροντας στην Κίνα μια προβολή που θα κόστιζε δισεκατομμύρια ευρώ μέσω παραδοσιακών καμπανιών.

Η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας μάλιστα χαιρέτησε το ταξίδι του ως ένα «ταξίδι του Μάρκο Πόλο στην ψηφιακή εποχή», ενώ κρατικά μέσα όπως το Xinhua σχολίασαν: «Οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια σε αντι-κινεζική προπαγάνδα, μόνο για να καταστραφούν από τον… ΙShowSpeed», αναδεικνύοντας τη δύναμη του streamer να αντικρούει αρνητικές αφηγήσεις.

Μόλις τον περασμένο μήνα η Κίνα προσκάλεσε Αμερικανούς influencers με πάνω από 300.000 ακολούθους σε μια 10ήμερη, πληρωμένη περιοδεία, με στόχο τη «συνεργατική αφήγηση» και την περαιτέρω προώθηση της εικόνας της.

Στη Λιθουανία, η άφιξη του iShowSpeed προκάλεσε ένα κύμα ενθουσιασμού και… οργανωμένου χάους.

Όταν ο mega-streamer του YouTube κατέβηκε χωρίς μπλούζα την περασμένη εβδομάδα από ένα ιδιωτικό τζετ στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους, ο υπουργός Οικονομίας της χώρας τον περίμενε στον διάδρομο με ποτήρια šaltibarščiai, μια κρύα ροζ σούπα από παντζάρια, ενώ ο δήμαρχος του πρόσφερε τοπικά εδέσματα και τον κάλεσε σε παραδοσιακούς χορούς στο ιστορικό Παλάτι των Μεγάλων Δουκών.

Παρά το γεγονός ότι οι λιθουανικές αρχές δημοσιοποίησαν την ακριβή ημερομηνία της επίσκεψης μόλις μία εβδομάδα πριν, χάρη σε μια πληροφορία από τον μάνατζερ ενός δημοφιλούς Λετονού TikToker, το πρόγραμμα της επίσκεψης του IShowSpeed που είχαν επιμεληθεί ήταν εντυπωσιακό.

Η ζωντανή μετάδοση από τη Λιθουανία παρακολούθησαν πάνω από 115.000 άτομα ενώ τα βίντεο έχουν προβληθεί εκατομμύρια φορές.

Η φιλοξενία του iShowSpeed περιλάμβανε ένα πλούσιο πρόγραμμα: ρίψη δίσκου με Ολυμπιονίκη, ξιφομαχία με πανοπλία του 14ου αιώνα, και μια εντυπωσιακή πτήση με αερόστατο πάνω από την πρωτεύουσα.

«Κοίτα όλη τη Λιθουανία», είπε ο Speed από την κορυφή του τηλεοπτικού πύργου του Βίλνιους. «Είναι τόσο όμορφη, φίλε».

Είναι προφανές. Ό,τι είχε καταφέρει να κάνει ο Άντονι Μπουρντέν μέσα από τον τηλεοπτικό φακό για το δικό του κοινό, ο IShowSpeed το κάνει με την ευκολία και τον ρεαλισμός μιας streaming βιομηχανίας φέρνοντας τη γενιά Ζ σε χώρες και έθνη.

Ο Πόβιλας Κοντραταβίτσιους, 25 ετών, κάτοικος Βίλνιους, ο οποίος ενθάρρυνε τους αξιωματούχους να λάβουν σοβαρά υπόψη την επίσκεψη, δήλωσε: «Είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, βρισκόμαστε στην Ανατολική Ευρώπη, οπότε έχουμε μάλλον μια κακή φήμη. Και για τη γενιά μου, και τη Γενιά Άλφα, αυτός είναι ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους που υπάρχουν».

Ο δημοσιογράφος Άντριους Ταπίνας έγραψε στο Facebook ότι το κόστος ήταν μια ευκαιρία για διεθνή αναγνώριση, ειδικά σε μια νεότερη γενιά που «απλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τραβήξεις την προσοχή της».

Κάποιοι άλλοι, όπως ο Γκεντιμίνας Ούζκουραϊτις, συνιδρυτής εταιρείας συμβούλων στο Βίλνιους, υποστήριξαν ότι η αύξηση της εθνικής αναγνωρισιμότητας ήταν κρίσιμη ακόμη και για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεδομένης της γεωγραφικής τους θέσης κοντά σε Ρωσία και Λευκορωσία.

«Αν, για παράδειγμα, το αμερικανικό κοινό έπρεπε να αποφασίσει αν αξίζει να υπερασπιστεί τη Λιθουανία, βοηθάει να μας έχουν έστω ακουστά», είπε.

Φυσικά, η εργαλειοποίηση influencers για εθνική προβολή δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Ο ΙShowSpeed έχει συζητηθεί πολύ στο παρελθόν λόγω αμφιλεγόμενης συμπεριφοράς, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα ενός προορισμού.

Επιπλέον, οι χαοτικές του εμφανίσεις συχνά προκαλούν προβλήματα διαχείρισης πλήθους και ασφάλειας. Παρά τις προσπάθειες της ομάδας του Speed να κρατήσει μυστικά τα σχέδιά του μέχρι την τελευταία στιγμή για να αποφευχθεί το χάος, ο τεράστιος αριθμός των θαυμαστών καθιστά τον πλήρη έλεγχο εξαιρετικά δύσκολο.

Για παράδειγμα, στην Εσθονία, μια αποβάθρα στην προκυμαία κατέρρευσε από τον συνωστισμό ενώ στη Λετονία, η απόφαση του να επιδοθεί σε τούμπες στο Μνημείο της Ελευθερίας και να τραγουδάει από το μπαλκόνι δημόσιου ραδιοφωνικού σταθμού προκάλεσε την αντίδραση τοπικών δημοσιογράφων, οι οποίοι είδαν σε αυτό ένα «απειλητικό σύμβολο του πώς έχουν αλλάξει τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης».

Μετά από περίπου 12 ώρες streaming, ο Speed ολοκλήρωσε το ταξίδι του στη Λιθουανία στο Hotel Pacai, ένα ανακαινισμένο αρχοντικό του 17ου αιώνα, αποχαιρετώντας τη χώρα μέσω ζωντανής μετάδοσης, καθώς νέοι έτρεχαν δίπλα στο αυτοκίνητό του.

