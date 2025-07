DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να κάνεις ένα βήμα πίσω και να επαναξιολογήσεις τις επιλογές που έκανες εκεί. Ψάξε να βρεις κάτι το θετικό, τι μετάνιωσες ή ποιος είναι αυτός ο ξύπνιος που σου είπε: “Do it for the plot” κι εσύ τον άκουσες. Κάνε μια σύγκριση μεταξύ της πραγματικότητας με τις προσδοκίες σου. Όμως σταμάτα να προδικάζεις καταστάσεις.

DON’TS: Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις, αν δεν έχεις περάσει από κόσκινο τις πληροφορίες που έχεις στη διάθεσή σου ή αν δεν τις έχεις κατανοήσει σε βάθος. Παράλληλα, μη διστάσεις να ζητήσεις δύναμη και υποστήριξη από τους δικούς σου ανθρώπους. Όμως μην είσαι αρνητικός στο να αλλάξεις κι εντελώς mindset, αν αυτό καταστεί αναγκαίο!