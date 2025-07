Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 18.07.2025]

DO’S: Κάνε ό,τι μπορείς και γρήγορα, για να διευθετήσεις τις οικονομικές σου εκκρεμότητες μεν, δίνοντας προσοχή και έμφαση στις λεπτομέρειες δε. Μείνε όσο πιο ψύχραιμος μπορείς, αγνοώντας τις μικροπαρεξηγήσεις, που ενδέχεται να σκάσουν μύτη. Ίσως προκύψουν και λάθη σε συνεννοήσεις, κάτι που θα φέρει διαφορετικά από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αρχίσεις να πιέζεις τους συναδέλφους σου, αντιθέτως you’d better go with the flow. Μην πάρεις προσωπικά διάφορα σχόλια που μπορεί να γίνουν εντός της παρέας σου, καθώς πρόκειται για δικό σου κόλλημα. Μην κωλώσεις να μιλήσεις ανοιχτά είτε σε επαγγελματικά είτε και σε ερωτικά, καθώς έτσι μόνο θα πας μπροστά!