Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 15.07.2025]

DO’S: Στα ερωτικά, πάρε αποστάσεις από το άτομο του ενδιαφέροντός σου, μόνο αν βλέπεις, ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται. Αν ισχύει το αντίθετο, τότε go for it. Το ίδιο εφάρμοσε και στην παρέα σου, γιατί εκεί ενδέχεται να γίνουν σχόλια που δεν θα σου αρέσουν και τόσο. Μείνε συγκεντρωμένος σε αυτά που έχεις να κάνεις, για να βρεις χρόνο και για σένα.

DON’TS: Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην αγνοείς αυτά που προσπαθούν να σου πουν οι άλλοι. Μπορεί τα πράγματα να μην είναι και τόσο εύκολα, αλλά δε χρειάζεται να εκνευρίζεσαι και να επιμένεις στο να κάνεις τα πάντα με τον δικό σου τρόπο. Μην θεωρείς πως οι άλλοι προσπαθούν να σε καπελώσουν, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να διοχετεύσεις δημιουργικά την ενέργειά σου.