Ένοπλοι δολοφόνησαν εννιά επιβάτες λεωφορείων αφού τους απήγαγαν στην επαρχία Μπαλουτσιστάν (νοτιοδυτικά του Πακιστάν), έκαναν γνωστό αξιωματούχοι σήμερα.

Τα θύματα υποχρεώθηκαν να κατέβουν από τα οχήματα δημόσιας χρήσης χθες Πέμπτη το απόγευμα, ανέφερε εκπρόσωπος των αρχών στην επαρχία, ο Σαχίντ Ριντ.

Τα πτώματά τους, με εμφανή τραύματα από σφαίρες, βρέθηκαν σε ορεινές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευκρίνισε άλλος τοπικός αξιωματούχος, ο Ναβίντ Αλάμ.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης σε αυτό το στάδιο.

Nine bus passengers were kidnapped and shot dead by armed men in Pakistan’s Balochistan province.

No group has claimed responsibility for the killings so far. However, similar incidents in the past have been linked to separatist Baloch militants, who have targeted individuals… pic.twitter.com/o2KARwBQp7

