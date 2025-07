Η Πάμελα Άντερσον βρήκε «έναν φίλο για πάντα» στο πρόσωπο του Λίαμ Νίσον

Την επιτομή της φιλίας φαίνεται να βρήκε στο πρόσωπο του Λίαμ Νίσον η Πάμελα Άντερσον. Η ηθοποιός εξέφρασε την χαρά της για τη συνεργασία της με τον Λίαμ Νίσον, δηλώνοντας πως πρόκειται για μια εμπειρία που θεωρεί εξαιρετικά σημαντική και τιμητική.

Η Άντερσον, που τα τελευταία χρόνια επιλέγει προσεκτικά τα καλλιτεχνικά της βήματα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο reboot του «Naked Gun» δίπλα στον καταξιωμένο σταρ, υπογραμμίζοντας πόσο πολύτιμη είναι για εκείνη αυτή η ευκαιρία.

Μιλώντας στο «Entertainment Weekly» που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 8 Ιουλίου, οι δύο ηθοποιοί έδωσαν μια πρώτη γεύση για τη νέα εκδοχή της θρυλικής κωμικής σειράς, την οποία είχαν πρωτοστατήσει ο Λέσλι Νίλσεν και η Πρισίλα Πρίσλεϊ στις ταινίες: «The Naked Gun: From the Files of Police Squad!» (1988), «The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear» (1991) και «Naked Gun 33 1/3: The Final Insult» (1994).

Τώρα, ο Νίσον έρχεται να παίξει τον ρόλο του αστυνομικού ντετέκτιβ της Μονάδας Αστυνομίας του Λος Άντζελες, Φρανκ Ντρέμπιν Τζούνιορ, γιο του Φρανκ Ντρέμπιν του Λέσλι Νίλσεν, ενώ η Άντερσον υποδύεται μια femme fatale με το όνομα Μπεθ.

Ένας φίλος για πάντα

«Νομίζω πως βρήκα έναν φίλο για πάντα στο πρόσωπο του Λίαμ», δήλωσε η Πάμελα Άντερσον για τον συνεργάτη της. «Και σίγουρα έχουμε μια σύνδεση που είναι πολύ ειλικρινής, πρόκειται για μία πολύ γεμάτη αγάπη, και είναι ένας καλός άνθρωπος», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός συνέχισε λέγοντας πως βλέπει τον Νίσον ως «έναν αληθινό καλλιτέχνη», σημειώνοντας για το εντυπωσιακό βιογραφικό του στον κινηματογράφο.

«Έρχεται από το θέατρο και τη Λίστα του Σίντλερ και έχει παίξει σε πάνω από εκατό ταινίες. Κι εγώ έκανα τα πράγματα ανάποδα και από την πίσω πόρτα, ξεκίνησα από την τηλεόραση, και μετά η προσωπική μου ζωή κάλυψε την επαγγελματική. Είναι αστείο: όλοι φτάνουμε εδώ με διαφορετικό τρόπο, αλλά το να μοιράζομαι αυτή την εμπειρία μαζί του είναι κάτι πολύ σημαντικό και τιμητικό», τόνισε.

Pamela Anderson Says She Has a ‘Friend Forever’ in Liam Neeson: Our Connection Is ‘Very Loving’ https://t.co/tiq2ELMyZn — People (@people) July 8, 2025

«Είναι απλώς υπέροχη στο να συνεργάζεσαι μαζί της»

Με αντίστοιχα θερμά λόγια είχε μιλήσει ο Νίσον για την Άντερσον στο People τον Οκτώβριο, δηλώνοντας ότι είναι «τρελά ερωτευμένος» με τη συμπρωταγωνίστριά του — αν και επεσήμανε πως πρόκειται για μια φιλική αγάπη, αφού έχει πει ότι έχει αφήσει πίσω του τα ραντεβού.

«Είναι απλώς υπέροχη στο να συνεργάζεσαι μαζί της. Δεν μπορώ να την επαινέσω αρκετά, ειλικρινά. Δεν έχει τεράστιο εγώ. Έρχεται απλώς για να κάνει τη δουλειά. Είναι αστεία και τόσο εύκολη στη συνεργασία. Θα είναι εξαιρετική στην ταινία», είχε πει ο ηθοποιός. Η Άντερσον πρόσθεσε ότι ο Νίσον είναι «ο απόλυτος κύριος» και εξέφρασε την εκτίμησή της για το γεγονός ότι «βγάζει τον καλύτερο σου εαυτό… με σεβασμό, καλοσύνη και βάθος εμπειρίας».

Σε σκηνοθεσία του Ακίβα Σάφερ, η ταινία περιλαμβάνει επίσης τους Πολ Γουόλτερ Χάουζερ και Ντάνι Χιούστον και είναι παραγωγή των Σεθ ΜακΦάρλεϊν και Έρικα Χάγκινς. Το πρώτο trailer του «Naked Gun» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025 και δείχνει τον χαρακτήρα του Νίσον να έχει διαδεχτεί τον πατέρα του στη μονάδα αστυνομίας του Λος Άντζελες. Η Μπεθ, την οποία υποδύεται η Άντερσον, εμφανίζεται στο γραφείο του Φρανκ Ντρέμπιν Τζούνιορ, ζητώντας βοήθεια για τη δολοφονία του αδερφού της — και εκείνος ξεκινά να εξιχνιάσει το έγκλημα. Η ταινία «Naked Gun» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Αυγούστου.