H Πάμελα Άντερσον ψήνει… κουλουράκια για τον Λίαμ Νίσον

Η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον συνεργάζονται αυτή την περίοδο για τις ανάγκες της παραγωγής της ταινίας «Naked Gun». Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον συμπρωταγωνιστή της, μετά τα κολακευτικά σχόλια που έκανε ο ηθοποιός για εκείνη σε συνέντευξή του.

Για όσους δεν παρακολούθησαν τη «στιχομυθία», ο Λίαμ Νίσον αποκάλυψε πρόσφατα ότι είναι «τρελά ερωτευμένος» με τη συμπρωταγωνίστρια του στο «Naked Gun».

Pamela Anderson calls ‘Naked Gun’ co-star Liam Neeson ‘the perfect gentleman’ after he confesses he’s ‘in love’ with her https://t.co/FnjLvnROBV pic.twitter.com/kabBgniDdj

— Page Six (@PageSix) October 26, 2024