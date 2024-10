Ο Λίαμ Νίσον και οι ταινίες δράσης «παίρνουν διαζύγιο»

«Θα σε αναζητήσω, θα σε βρω και θα σε σκοτώσω», έλεγε ο Λίαμ Νίσον το μακρινό 2008 στην ταινία «Taken» και η φράση τούτη μας κυνηγά ακόμα και σε όνειρα μας τη νύχτα.

Ποιος άραγε, πραγματικά, μπορεί να φανταστεί πως θα ξημερώσει αυτή η μέρα που θα σταματήσει να καταδιώκει κάποιο «κατακάθι» της κοινωνίας σε κάποια ταινία που του πήραν ό,τι αγαπούσε περισσότερο;

Αν απαντήσατε «κανείς», δυσάρεστα νέα σας περιμένουν, καθώς, παρότι ο Λίαμ Νίσον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς σε ταινίες δράσης, ο ίδιος ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει το κινηματογραφικό είδος αυτό άπαξ και δια παντός.

🔗:https://t.co/VUvytlBI9l

Liam Neeson tells PEOPLE about his iconic career and retiring his ‘particular set of skills’ in action movies. ‘I’m 72 — it has to stop at some stage,’ the ‘Absolution’ actor says, also teasing his upcoming ‘Naked Gun’ reboot in this week’s cover story. pic.twitter.com/YauXRPshv7

— People (@people) October 23, 2024