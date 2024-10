Πάμελα Άντερσον: «Νομίζω ότι έχω κατάθλιψη εδώ και δεκαετίες»

Τη ζωή της Πάμελα Άντερσον δεν μπορείς να την πεις και ιδιαίτερα ήρεμη, αλλά ούτε και συμβατική. Μπορεί η ίδια τα τελευταία χρόνια της ζωής της να έχει ακολουθήσει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση, ζώντας δίπλα στη φύση και κρατώντας τις αποστάσεις της από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο υπήρξαν γεγονότα που την καθόρισαν.

Ένα από αυτά τα γεγονότα της ζωής της, είναι και η επεισοδιακή της σχέση με τον ντράμερ, Τόμι Λι. Όπως υποστηρίζει η ίδια, ο πρώην σύντροφός της και πατέρας των παιδιών της υπήρξε βίαιος και κακοποιητικός μαζί της.

Σε μια ακόμη πρόσφατη συνέντευξη της, η Πάμελα Άντερσον αποκάλυψε πως εδώ και δεκαετίες έχει κατάθλιψη. Συγκεκριμένα η 57χρονη σταρ έδωσε συνέντευξη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Variety.

