Οι φονικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Τέξας των ΗΠΑ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται ν’ αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη αρκετών κατασκηνωτών (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λίθα, είπε πως μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, συμπληρώνοντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και περίπου 20 αγνοούμενους.

TEXAS FLOODING: Catastrophic situation in Texas. Multiple lives have been lost as flood waters consume parts of the state.

In Comfort, TX, the water level rose from 3’ to 29’ in just 45 minutes.

Just wow… my heart hurts for everyone. pic.twitter.com/LMVmxg4dl5

— Robbie Harvey (@therobbieharvey) July 4, 2025