ΗΠΑ: Νεκροί και αγνοούμενοι στο Τέξας από πλημμύρα – Πήρε μέχρι και σπίτια [βίντεο]

Το κομητεία Χιλ στο Τέξας μαστιζόταν από θάνατο και καταστροφές την Παρασκευή, καθώς τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 κορίτσια που συμμετείχαν σε κατασκήνωση αναφέρθηκαν ως αγνοούμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις μηνών που έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας τις ομάδες έρευνας να διεξάγουν διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα μέσα στα γρήγορα κινούμενα νερά.





Ο υποδιοικητής Νταν Πάτρικ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί κάπου μεταξύ 6 και 10 πτώματα στην αγωνιώδη αναζήτηση θυμάτων. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διεξήχθη ταυτόχρονα με την ενημέρωση του Πάτρικ, ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λάιτα, ανέφερε ότι υπήρξαν 13 θάνατοι από τις πλημμύρες, σύμφωνα με το Associated Press.

Serious flooding in Texas Hill Country in Kerrville and Comfort, TX. This home is swept downriver with people inside. Pray for Texas.🙏 pic.twitter.com/8mVHTpWAsJ — KEN IN SA (@SAsportshonk) July 4, 2025

Τουλάχιστον 250 χιλιοστά βροχής έπεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κεντρική κομητεία Κερ, προκαλώντας αστραπιαίες πλημμύρες (flash floods, πλημμύρες που χτυπούν πριν γίνουν αντιληπτές) στον ποταμό Γκουανταλούπε και οδηγώντας σε απελπισμένες εκκλήσεις για πληροφορίες σχετικά με τους αγνοούμενους.

«Κάποιοι είναι ενήλικες, κάποιοι είναι παιδιά», δήλωσε ο Πάτρικ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Και πάλι, δεν ξέρουμε από πού προήλθαν αυτά τα πτώματα».

Δραματικές ώρες στα κοινωνικά δίκτυα από άτομα που ψάχνουν τους αγαπημένους τους

Οι ομάδες πραγματοποίησαν δεκάδες διασώσεις και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών συνέχισαν να αναζητούν όσους αγνοούνταν.

Τα σχόλια σε μια ανάρτηση στο Facebook από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Κερ ήταν γεμάτα με φωτογραφίες ανθρώπων που βρίσκονταν στη ζώνη των πλημμυρών.

Οι αγαπημένοι τους έκαναν αναρτήσεις εκεί, ελπίζοντας ότι κάποιος θα μπορούσε να προσφέρει μια ενημέρωση σχετικά με την τύχη τους. Μια γυναίκα είπε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την κόρη της, η οποία είχε νοικιάσει μια καλύβα στο Χαντ για τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά της, και παρακάλεσε κάποιον να δημοσιεύσει τα ονόματα όσων είχαν ήδη διασωθεί. Ένας πατέρας μίλησε με τον γιο του που ήταν πάνω στην σκεπή και έκτοτε αγνοείται.



«Δεν ξέρουμε ποιοι είναι» οι νεκροί

Ο δικαστής Ρομπ Κέλι, ο επικεφαλής εκλεγμένος αξιωματούχος στην κομητεία, επιβεβαίωσε θανάτους από τις πλημμύρες και δεκάδες διασώσεις από το νερό μέχρι στιγμής. Είπε ότι τον συμβούλευσαν να μην αναφέρει συγκεκριμένους αριθμούς και δήλωσε ότι οι αρχές εξακολουθούν να εργάζονται για να εντοπίσουν όσους έχασαν τη ζωή τους.

«Οι περισσότεροι από αυτούς, δεν ξέρουμε ποιοι είναι», δήλωσε ο Κέλι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Ένας από αυτούς ήταν εντελώς γυμνός, δεν είχε καθόλου ταυτότητα πάνω του. Προσπαθούμε να μάθουμε την ταυτότητα αυτών των ανθρώπων, αλλά δεν την έχουμε ακόμα».

Το δελτίο επιτήρησης πλημμυρών που εκδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης εκτιμούσε μεμονωμένα ποσά έως και 17ο χιλιοστά ανόδου του νερού. Αυτό μετατράπηκε σε προειδοποίηση για πλημμύρες για τουλάχιστον 30.000 άτομα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Texas Hill Country hit with devastating flooding | Families and children are still missing. Keep them in your thoughts and be safe if you’re in the affected area.

Here’s what we know about some of the missing: https://t.co/2b7v6EeHz7 pic.twitter.com/JBR7Mu6z7k — KHOU 11 News Houston (@KHOU) July 4, 2025

Γνώριζαν τι έρχεται στο Τέξας ή όχι;

Όταν ρωτήθηκε για τον αιφνίδιο χαρακτήρα των πλημμυρών, ο Κέλι είπε ότι «δεν έχουμε σύστημα προειδοποίησης» και ότι «δεν ξέραμε ότι θα ερχόταν αυτή η πλημμύρα», ακόμη και όταν οι τοπικοί δημοσιογράφοι επεσήμαναν τις προειδοποιήσεις και τον πίεσαν για απαντήσεις σχετικά με το γιατί δεν ελήφθησαν περισσότερες προφυλάξεις.

1030AM: Catastrophic flooding is ongoing in parts of the Concho Valley and Hill Country. A deadly flood wave is moving down the Guadalupe River from Kerrville to Center Point to Comfort and Sisterdale. Additional heavy rain will create additional flooding, so stay vigilant! #txwx pic.twitter.com/wYKgEdmrhW — Texas Storm Chasers ⚡ (@TxStormChasers) July 4, 2025

«Να είστε σίγουροι, κανείς δεν ήξερε ότι θα ερχόταν αυτού του είδους η πλημμύρα», είπε. «Έχουμε πλημμύρες όλη την ώρα. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη κοιλάδα ποταμού στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ δήλωσε ότι η πολιτεία παρέχει πόρους στις κοινότητες της κομητείας Χιλ που αντιμετωπίζουν τις πλημμύρες, μεταξύ άλλων στο Κέρβιλ, το Ίνγκραμ και το Χαντ.

Η κομητεία Χιλ του Τέξας, μια γραφική και βραχώδης πύλη προς τους αμπελώνες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στα δυτικά της πρωτεύουσας της πολιτείας και είναι μια δημοφιλής υπαίθρια καλοκαιρινή απόδραση. Τμήματα της περιοχής είναι επιρρεπή σε αστραπιαίες πλημμύρες.





Άνοδος της στάθμης του ποταμού σχεδόν 7 μέτρων σε δύο ώρες

Ο μετρητής του ποταμού Γκουανταλούπε στην κοινότητα Hunt, όπου ο ποταμός διακλαδίζεται, κατέγραψε άνοδο κατά 6,7 μέτρα μέσα σε μόλις δύο ώρες, σύμφωνα με τον Μπομπ Φόγκαρτι, μετεωρολόγο του γραφείου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Όστιν/Σαν Αντόνιο. Ο Φόγκαρτι δήλωσε ότι ο μετρητής χάλασε αφού κατέγραψε στάθμη 9 μέτρων.

«Αυτό είναι το είδος του πράγματος που θα σας πιάσει απροετοίμαστους», δήλωσε ο Φόγκαρτι. «Το νερό κινείται τόσο γρήγορα, που δεν πρόκειται να αναγνωρίσεις πόσο άσχημα είναι μέχρι να βρεθεί πάνω σου».