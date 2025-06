«Πως τολμάς!»: Ο Μάρτιν Κόουβ του Cobra Kai δάγκωσε συμπρωταγωνίστριά του

Ο ηθοποιός του Cobra Kai, Μάρτιν Κόουβ, δάγκωσε την συμπρωταγωνίστριά του, Αλίσια Χάνα-Κιμ, κατά τη διάρκεια φεστιβάλ για θαυμαστές της σειράς στο Washington State Summer Con, στην Πουγιάλαπ των ΗΠΑ. Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο από κάμερα της αστυνομίας που δείχνει τον 78χρονο ηθοποιό να απολογείται για την συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε το NBC News, η 37χρονη Κορεατο-Αυστραλιανή ηθοποιός εμφανίζεται έξαλλη, να δηλώνει στους αστυνομικούς: «Αυτό είναι επίθεση», προσθέτοντας: «Δεν μπορείς να δαγκώνεις ανθρώπους, αυτό δεν είναι εντάξει».

Όταν ο αστυνομικός ρωτά τον Μάρτιν Κόουβ γιατί προέβη στην πράξη αυτή, ο ίδιος απαντά απολογητικά, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η πράξη του είναι αποτέλεσμα της σχέσης που έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους αποκαλώντας τον εαυτό του «παιχνιδιάρη».

«Ζητώ συγγνώμη. Ήμουν απλώς… παιχνιδιάρης. Παίζουμε συχνά μαζί και… απλώς δάγκωσα λίγο πιο δυνατά», είπε.

Η απάντησή του όμως δεν βρήκε σύμφωνη την ηθοποιό. «Δεν παίζουμε έτσι», είπε η Αλίσια Χάνα-Κιμ.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως η ηθοποιός έφερε εμφανές σημάδι από το δάγκωμα, με τον αστυνομικό να τονίζει: «Υπάρχει σημάδι στο σώμα της».

Η ίδια έξαλλη, επιτέθηκε λεκτικά στον Κόουβ λέγοντάς του: «Μου άφησες σημάδι στο σώμα. Στον 80χρονο εγκέφαλό σου αυτό θεωρείται ‘παιχνίδι’; Κύριε, μεγαλώσατε σε χαντάκι;». Συνέχισε λέγοντας πως όταν του ζήτησε εξηγήσεις, εκείνος αντέδρασε με θυμό. «Μου φώναξες! Είχες το θράσος! Πώς τολμάς;», του είπε. Εκείνος, εμφανώς μετανιωμένος, της απάντησε: «Συγγνώμη που θύμωσα. Ήμουν θυμωμένος γιατί παραδέχτηκα ότι έκανα κάτι απρεπές».

Η ηθοποιός δήλωσε στον αστυνομικό ότι δεν επιθυμεί να υποβάλει μήνυση, αλλά θέλει το περιστατικό να καταγραφεί επισήμως, ώστε να «μην επαναληφθεί ποτέ». Στο βίντεο, ο αστυνομικός ενημερώνει τελικά τον Κόουβ πως δεν θα του απαγγελθούν κατηγορίες, αλλά ότι θα γίνει επίσημη αναφορά για το συμβάν.

