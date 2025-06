Αποφασισμένος να μείνει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να το… παλέψει ο Μάουντ (pic)

Ο Μέισον Μάουντ ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς και δεν μπόρεσε να δείξει την αξία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν θέλει να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ», καθώς τον υπολογίζει ο Ρούμπεν Αμορίμ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Athletic», ο 26χρονος Αγγλος μεσοεπιθετικός, που στοίχισε 65 εκατ. ευρώ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να πάρει τα δικαιώματα του από την Τσέλσι το καλοκαίρι του 2023, δεν έχει μπορέσει ακόμη να βρει μια θέση στη βασική ενδεκάδα, λόγω των συνεχών τραυματισμών του, αλλά είναι αποφασισμένος να το κάνει την επόμενη σεζόν.

🚨 Mason Mount, not planning to leave Man United despite reports in recent hours.

He’s focusing on staying fit, do pre-season work at his best and stay to work full season with Rúben Amorim. pic.twitter.com/apL4jmTMye

