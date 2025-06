Η Ιρανή ποιήτρια Πάρνια Αμπάσι και η οικογένειά της σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Η Πάρνια Αμπάσι, μια 24χρονη Ιρανή ποιήτρια, σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά της σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 13 Ιουνίου, η οποία έπληξε συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Sattarkhan της Τεχεράνης.

Η Αμπάσι πέθανε μαζί με τον πατέρα της, Παρβίζ Αμπάσι, συνταξιούχο δάσκαλο, τη μητέρα της, Μασουμέχ Σαχριάρι, συνταξιούχο τραπεζικό υπάλληλο, και τον μικρότερο αδελφό της, Παχράμ Αμπάσι, φοιτητή πανεπιστημίου. Στόχος της επίθεσης ήταν το σπίτι τους στο συγκρότημα Orchideh.

Η νεαρή Πάρνια, η οποία θεωρείτο ευρέως ανερχόμενη φωνή μεταξύ της νέας γενιάς ποιητών του Ιράν, ήταν γνωστή για τους ηχηρούς, βαθιά προσωπικούς, ατέρμονους στίχους της.

Το πιο διάσημο ποίημά της με τίτλο «The Extinguished Star», δημοσιεύτηκε στο λογοτεχνικό περιοδικό Vazn-e-Donya ως μέρος ενός ειδικού τεύχους για τους ποιητές της Gen Z.

Μεταφρασμένο από την Γκαζάλ Μοσαντέκ και δημοσιευμένο από την Pamenar Press, το ποίημα εκφράζει την αντίφαση μεταξύ ελευθερίας και καταπίεσης, φωτός και σκιάς, ελπίδας και απώλειας – μια αλληγορία για έναν κόσμο που μαστίζεται από τη βία.

«Βλέπω οτιδήποτε μου συμβαίνει ως κάτι που θα μπορούσα να γράψω – για να εκφράσω το συναίσθημα που είχα εκείνη τη στιγμή μέσω της ποίησης», δήλωσε στη συνέντευξη που συνοδεύει το άρθρο.

Σύμφωνα με τους Tehran Times, η Μαριάμ, στενή φίλη της ποιήτριας, έφτασε στην κατοικία των Αμπάσι μετά τη βομβιστική επίθεση και είδε τα σωστικά συνεργεία να ανασύρουν τα πτώματα της οικογένειας από τα συντρίμμια – μια στιγμή που περιέγραψε ως ολέθρια για την κοινότητά τους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 80 άνθρωποι -ανάμεσά τους 20 παιδιά- έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από ισραηλινές επιθέσεις.

«The Extinguished Star»

I wept for both of us

For you

And for myself

You blow the stars of my tears

Into your sky

In your world

There is the freedom of light

In my world

The play of shadows

Somewhere

You and I come to an end

The most beautiful poem in the world

Falls silent

Somewhere

You begin

You cry out the whisper of life

In a thousand places

I come to an end

I burn

I become a silent star

That turns to smoke in your sky

Σε ελεύθερη μετάφραση:

Έκλαψα και για τους δυο μας

Για σένα

Και για μένα

Φυσάς τα αστέρια των δακρύων μου

Στον ουρανό σου

Στον κόσμο σου

Υπάρχει η ελευθερία του φωτός

Στον κόσμο μου

Το παιχνίδι των σκιών

Κάπου

Εσύ κι εγώ φτάνουμε στο τέλος

Το πιο όμορφο ποίημα στον κόσμο

Πέφτει σιωπηλό

Κάπου

Ξεκινάς

Κραυγάζεις τον ψίθυρο της ζωής

Σε χίλια μέρη

Έρχομαι στο τέλος

Καίγομαι

Γίνομαι ένα σιωπηλό αστέρι

Που γίνεται καπνός στον ουρανό σου

*Με πληροφορίες από: Tehran Times | Maktoob Media