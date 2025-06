Οι φιλικές διαθέσεις που εκδηλώνει ένας σκύλος προς το είδος του, είναι «καθρέπτης» της διαπαιδαγώγησής του. Είναι ένα από τα μαθήματα ζωής που του διδάσκει η μητέρα του: πώς πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά προς τους ομοίους του.

Στη συνέχεια, η μητέρα του παραδίδει την σκυτάλη μας σε εμάς.

Ωστόσο, εμείς είμαστε ικανοί να αναθρέψουμε έναν ισορροπημένο σκύλο; Μπορούμε να διακρίνουμε τις φιλικές διαθέσεις μεταξύ του σκύλου μας και ενός άλλου που συναντάμε κατά τη διάρκεια της βόλτας μας;

«Η επικοινωνία μεταξύ των σκύλων βασίζεται, κυρίως, στη «γλώσσα του σώματός» τους.

Όταν δύο σκυλιά συναντιούνται και έχουν φιλικές διαθέσεις, στέλνουν το ένα στο άλλο συγκεκριμένα «σήματα ηρεμίας»», αναφέρει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιώργος Περατινός.

Εξηγεί ότι αυτά τα «σήματα ηρεμίας» είναι η αποφυγή βλεμματικής επαφής, το γύρισμα του κεφαλιού, το χασμουρητό, το γλείψιμο της μουσούδας, ή ακόμη και το να κάθονται, ή να ξαπλώνουν.

Τα σήματα που δείχνουν ότι ο σκύλος φοβάται ή στρεσάρεται, δεν πρέπει να τιμωρούνται

Είναι ο τρόπος, σύμφωνα με τον κ. Περατινό, για να εκτονώσουν την ένταση, να δείξουν ότι δεν επιθυμούν σύγκρουση, και να δημιουργήσουν ένα κλίμα ασφάλειας και ηρεμίας.

Η σχέση της σωστής κοινωνικοποίησης με τα «σήματα ηρεμίας» – Το παιχνίδι ενισχύει τις κοινωνικές επαφές

«Η σωστή κοινωνικοποίηση από νωρίς, είναι καθοριστική, ώστε να μπορούν τα σκυλιά να κατανοούν και να ανταποκρίνονται αναλόγως σε αυτά τα σήματα», υπογραμμίζει ο κ. Περατινός.

Όταν ένα κουτάβι μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου έρχεται σε επαφή με άλλους σκύλους και ανθρώπους, μαθαίνει να αναγνωρίζει και να σέβεται τα όρια τους. Και να παίζει με τρόπο ισορροπημένο και φιλικό.

Το παιχνίδι, άλλωστε, όπως επισημαίνει ο κ. Περατινός, είναι μια απολύτως φυσιολογική και αναγκαία συμπεριφορά για τα σκυλιά.

Ξεκινά από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους, καθώς παίζουν με τη μητέρα και τα αδέλφια τους.

Έτσι, έχουν σωματική επαφή, μαθαίνουν τα όρια και τον έλεγχο της έντασης.

«Αργότερα, οι κηδεμόνες έχουν ρόλο «κλειδί» στο να συνεχίσουν αυτή τη μάθηση με θετικό και ενισχυτικό τρόπο. Δίνοντας στον σκύλο ευκαιρίες για κοινωνική επαφή με άλλους σκύλους», αναφέρει ο κ. Περατινός.

Η εκπαίδευση χωρίς βίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο

Σύμφωνα με τον κ. Περατινό, ένας σκύλος που εκπαιδεύεται με σεβασμό, υπομονή και συνέπεια, μαθαίνει να εμπιστεύεται τον άνθρωπο και να έχει αυτοέλεγχο. Αλλά και να προσαρμόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις, χωρίς να διακατέχεται από άγχος ή να εκδηλώνει επιθετικότητα.

Με τη θετική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικό, τονίζει ο κ. Περατινός, να ενισχύουμε από τη μικρή ηλικία όλα τα «σήματα ηρεμίας» που εκδηλώνει ο σκύλος μας. Αλλά και όλα τα σήματα που μας δείχνουν ότι κάτι τον φοβίζει ή τον στρεσάρει, όπως το γρύλισμα, το γαύγισμα, ή η απομάκρυνση.

Αυτές οι συμπεριφορές δεν πρέπει να τιμωρούνται. Είναι πολύτιμα «καμπανάκια» που μας δίνουν την ευκαιρία να παρέμβουμε εγκαίρως και να σεβαστούμε τα όρια του ζώου.

«Δυστυχώς, πολλοί κηδεμόνες κάνουν το λάθος να τιμωρούν τέτοιες προειδοποιητικές συμπεριφορές, με αποτέλεσμα ο σκύλος να μαθαίνει να μη δείχνει σημάδια ενόχλησης. Κι έτσι, όταν δεν αντέχει άλλο, φτάνει στο σημείο να επιτίθεται. Αυτό είναι επικίνδυνο, και για το ζώο, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω του», υπογραμμίζει ο κ. Περατινός.

Η απομόνωση του σκύλου δημιουργεί προβλήματα συμπεριφοράς

Είναι σημαντικό, συμβουλεύει ο κ. Περατινός, να μην αποφεύγουμε τις κοινωνικές επαφές των σκύλων από φόβο ή άγνοια. Η αποφυγή των κοινωνικών επαφών μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση, στον φόβο για άλλα σκυλιά και, τελικά, σε προβλήματα συμπεριφοράς.

Αντίθετα, προτρέπει ο κ. Περατινός, πρέπει να επιτρέπουμε το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση, πάντα με προσοχή και επίβλεψη. Έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι ο σκύλος μας θα αποκτήσει θετικές εμπειρίες και, παράλληλα, θα ενισχύσουμε την κοινωνική ισορροπία του.

Καταληκτική φράση του κ. Περατινού είναι: «Η κατανόηση της φυσικής συμπεριφοράς των σκύλων και η στήριξή τους με αγάπη, σεβασμό και σωστή καθοδήγηση, είναι το «κλειδί» για να χτίσουμε μια υγιή σχέση μαζί τους. Και να εξασφαλίσουμε τη συναισθηματική και κοινωνική τους ευημερία».

● Ο κ. Γιώργος Περατινός εργάζεται ως επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων τα τελευταία 12 χρόνια.

Ασχολείται ιδιαίτερα με επιθετικές -αντιδραστικές- φοβικές περιπτώσεις σκύλων.

Έχει «Diploma In Canine Behaviour And Training By Kynagon@giorgosperatinos», είναι KCAT Full Member (Kynagon Certified Animal Trainer) και«Pet Industry Advocacy International».

Και, όπως λέει: «Έχω ένα Λαμπραντόρ την Ρίβα, η οποία είναι σχεδόν πέντε ετών και είναι και η συνεργάτης μου σε όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις. Σκοπός μου είναι πάντα, η ευζωία κατοικιδίων και κηδεμόνων χωρίς τη χρήση καμίας μορφής βίας».

Είναι ιδρυτής του Train Positive Canine Behavior And Training στη Θεσσαλονίκη.