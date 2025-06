Κέντρικ Λαμάρ: Θρίαμβος στα BET Awards – Συγκίνηση από τον Τζέιμι Φοξ, ηγεμονία της Μαράϊα Κάρεϊ και μια παραφωνία

Ο Κέντρικ Λαμάρ δεν τιθασεύεται. Ο καλλιτέχνης φαινόμενο της μουσικής σκηνής σήκωσε πέντε τρόπαια στα BET Awards από τις δέκα υποψηφιότητες που διεκδικούσε.

Ανάμεσα στις νίκες του είναι τα βραβεία για καλύτερο άλμπουμ, βίντεο και άνδρα καλλιτέχνη χιπ-χοπ, σε μια θριαμβευτική βραδιά που επιβεβαίωσε ότι ο Λαμάρ είναι κυρίαρχος στο παιχνίδι του. Ωστόσο, η βραδιά δεν ήταν μόνο αφιερωμένη στην αναγνώριση της καλλιτεχνικής αριστείας, αλλά αναδείχθηκε και σε ένα βήμα για δυνατά κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα.

Ο ράπερ Κέντρικ Λαμάρ αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, κατακτώντας το βραβείο καλύτερου άλμπουμ για το GNX και καλύτερου βίντεο για το Not Like Us. Ο ίδιος, μαζί με τον κινηματογραφιστή Ντέιβ Φρι, απέσπασαν επίσης το βραβείο του σκηνοθέτη βίντεο της χρονιάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BET (@bet)

«Τα Βραβεία BET πάντα εκπροσωπούσαν σωστά την κουλτούρα και πάντα με τοποθετούσαν στο επίκεντρο του κύκλου αυτού που εκπροσωπούμε», δήλωσε ο Λαμάρ κατά τη διάρκεια της τελετής, την οποία παρουσίασε ο Κέβιν Χαρτ.

Η επιτυχία του Λαμάρ φέτος έρχεται σε συνέχεια της περσινής του κυριαρχίας στα Βραβεία BET Hip-Hop, όπου κέρδισε οκτώ από τις έντεκα υποψηφιότητές του.

Η ράπερ Doechii, η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναίκας καλλιτέχνη χιπ-χοπ, χρησιμοποίησε το βήμα της για να καταγγείλει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για «χρήση στρατιωτικών δυνάμεων για την καταστολή διαδηλώσεων» στο Λος Άντζελες, όπου αναπτύσσονται πεζοναύτες των ΗΠΑ και η Εθνοφρουρά.

View this post on Instagram A post shared by The Guardian (@guardian)

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή μετά από επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε περιοχές της πόλης με λατινοαμερικανικό πληθυσμό, από την ομοσπονδιακή υπηρεσία που υποστηρίζει ότι εντοπίζει παράνομους μετανάστες στις ΗΠΑ και προχωρά σε συλλήψεις και απελάσεις.

«Θέλω όλοι σας να σκεφτείτε τι είδους κυβέρνηση μοιάζει να είναι, όταν κάθε φορά που ασκούμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα για διαμαρτυρία, ο στρατός αναπτύσσεται εναντίον μας», πρόσθεσε η Doechii σε μια στιγμή έντονης κριτικής εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ.

Icons, δάκρυα χαράς και ο Κρις Μπράουν

Τα βραβεία Ultimate icon για την προσφορά στη μουσική, την ψυχαγωγία, την υπεράσπιση δικαιωμάτων και τον κοινωνικό αντίκτυπο απονεμήθηκαν στους μουσικούς Μαράια Κάρεϊ, Σνουπ Ντογκ και Κερκ Φράνκλιν, καθώς και στον ηθοποιό Τζέιμι Φοξ.

Ο Τζέιμι Φοξ παρέλαβε το βραβείο του από τον Στίβι Γουόντερ και μίλησε για την ανάρρωσή του μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2023.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής, όταν είδα το [τμήμα] ‘In Memoriam’, σκέφτηκα, ‘Φίλε, εδώ θα μπορούσα να είμαι και εγώ’», είπε συγκινημένος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BET (@bet)

Η Μαράια Κάρεϊ, η οποία τραγούδησε στην τελετή, παρέλαβε το δικό της βραβείο από τον Busta Rhymes δηλώνοντας: «Αυτό σημαίνει τόσα πολλά. Αν πρόκειται να πάρεις ένα, καλύτερα να ξεκινήσεις με το Βραβείο Ultimate Icon. Η ζωή και η καριέρα μου ήταν μια περιπέτεια. Θα σας γλιτώσω από τη μακροσκελή, κουραστική ιστορία απόψε», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BET (@bet)

Η σταρ του Wicked, Σίνθια Ερίβο, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, έχοντας επίσης προταθεί για το βραβείο BET Her – το οποίο αναγνωρίζει τραγούδια που ενδυναμώνουν τις γυναίκες – για την ερμηνεία της στο Defying Gravity.

Ο βετεράνος σταρ του Gladiator II, Ντένζελ Ουάσινγκτον, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού.

Ο Κρις Μπράουν που αντιμετώπισε πρόσφατα νομικά προβλήματα στη Βρετανία διακρίθηκε με δύο βραβεία, κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο από το διαδίκτυο.

Ο Μπράουν κέρδισε το βραβείο του κοινού για το τραγούδι του Residuals και το βραβείο για τον Καλύτερο Άνδρα Καλλιτέχνη R&B/Ποπ.

Μεγάλες απουσίες και σπουδαία αφιερώματα

Παρά τις πολλές επιτυχίες, υπήρξαν και καλλιτέχνες που έφυγαν με άδεια χέρια. Ο Drake δεν κέρδισε κανένα βραβείο, παρόλο που πήγε στην τελετή με έξι υποψηφιότητες. Ο Weeknd επίσης δεν κέρδισε τίποτα, φεύγοντας με 0 στις 4 υποψηφιότητες.

Υπήρξαν ειδικά αφιερώματα σε τρεις θρυλικούς καλλιτέχνες που πέθαναν τον τελευταίο χρόνο – τον Κουίνσι Τζόουνς, τη Ρομπέρτα Φλακ και την Άντζι Στόουν.

Όλοι οι νικητές

Καλύτερη γυναίκα καλλιτέχνης R&B/ποπ – SZA

Καλύτερος άνδρας καλλιτέχνης R&B/ποπ – Κρις Μπράουν

Καλύτερο συγκρότημα – Future & Metro Boomin

Καλύτερη συνεργασία – Λούθερ – Κέντρικ Λαμάρ και SZA

Καλύτερος άνδρας καλλιτέχνης χιπ-χοπ – Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερη γυναίκα καλλιτέχνης χιπ-χοπ – Doechii

Βίντεο της χρονιάς – Not Like Us – Κέντρικ Λαμάρ

Σκηνοθέτης βίντεο της χρονιάς – Ντέιβ Φρι και Κέντρικ Λαμάρ

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης – Λίον Τόμας

Άλμπουμ της χρονιάς – GNX – Κέντρικ Λαμάρ

Dr Bobby Jones best gospel/inspirational award – Rain Down on Me –GloRilla feat. Kirk Franklin, Maverick City Music

Καλύτερη ηθοποιός – Σίνθια Ερίβο

Καλύτερος ηθοποιός – Ντένζελ Ουάσινγκτον

Καλύτερη ταινία – Luther: Never Too Much

Βραβείο YoungStars – Μπλου Άιβι Κάρτερ

Αθλήτρια της χρονιάς – Έιντζελ Ρις (μπάσκετ)

Αθλητής της χρονιάς – Τζέιλεν Χερτς (ποδόσφαιρο)

Βραβείο BET Her – Heart of a Woman – Σάμερ Γουόκερ