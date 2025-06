Σε ισχύ τέθηκε σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδας, η απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για τους πολίτες 12 χωρών, έπειτα από διάταγμα που υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση αυτή –που ελήφθη για να «προστατευθούν οι ΗΠΑ από τους ξένους τρομοκράτες και τις άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια», όπως ανέφερε ο Τραμπ στο διάταγμά του – αφορά τους πολίτες του Αφγανιστάν, της Μιανμάρ, του Τσαντ, του Κονγκό – Μπραζαβίλ, της Ισημερινής Γουινέας, της Ερυθραίας, της Αϊτής, του Ιράν, της Λιβύης, της Σομαλίας, του Σουδάν και της Υεμένης.

