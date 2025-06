Η αμερικανική δικαιοσύνη ανέστειλε μέτρο που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και προέβλεπε να απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα νέων φοιτητών από το εξωτερικό για σπουδές στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, η δικάστρια Άλισον Ντ. Μπάροους ανέστειλε το μέτρο του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζοντας ότι το περίβλεπτο πανεπιστήμιο έδειξε πως, χωρίς επέμβαση της δικαιοσύνης, διέτρεχε κίνδυνο να υποστεί «άμεση και ανεπανόρθωτη ζημία προτού να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν» οι αντίδικες πλευρές.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

UPDATE US court puts a temporary stay on Trump’s latest effort to stop foreign students from enrolling at Harvard, as the US president’s battle with one of the world’s most prestigious universities intensified https://t.co/pd6DEZtSN7 pic.twitter.com/Ep3wHARadJ

— AFP News Agency (@AFP) June 6, 2025