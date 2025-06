Ντόναλντ Τραμπ: Το επίσημο πορτραίτο του προέδρου των ΗΠΑ άλλαξε για ακόμη μια φορά

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε τη Δευτέρα 2 Ιουνίου το νέο επίσημο προεδρικό πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ στον ιστότοπό του και στη σελίδα του στο Facebook.

Το πορτραίτο, που τραβήχτηκε από τον φωτογράφο Ντάνιελ Τόροκ, δείχνει τον πρόεδρο από κοντά, να κοιτάζει κατάματα τον θεατή, με το πρόσωπό του σε πλήρη λεπτομέρεια να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κάδρου. Ενώ είναι ντυμένος με μπλε κοστούμι, κόκκινη γραβάτα και λευκό πουκάμισο, που κοσμείται με καρφίτσα με την αμερικανική σημαία, το σώμα του είναι θολό σε μαύρο φόντο.

Κρεμασμένο σε ένα χρυσό πλαίσιο σε κτίριο στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, είναι δύσκολο να μην προσέξει κανείς τον ξεχωριστό συνδυασμό μαύρου και χρυσού χρώματος που χαρακτηρίζει τα περισσότερα ακίνητα του Τραμπ, ανέφερε η Washington Post.

«Στο νέο πορτραίτο, ο φωτισμός είναι πιο φυσικός, αλλά εξακολουθεί να είναι δραματικός. Και είναι ένας φωτισμός που δείχνει τη μία πλευρά του προσώπου περισσότερο από την άλλη, οπότε υπάρχει μια δυαδικότητα», επεσήμανε ο Τζεφ Γουέτστοουν, διευθυντής του προγράμματος εικαστικών τεχνών στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον στο NPR, συγκρίνοντας το στυλ της φωτογραφίας με το διάσημο πορτρέτο του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1941, όπως αποτυπώθηκε από τον Γιούσουφ Καρς.

Μια άλλη αξιοσημείωτη διαφορά είναι η απουσία της αμερικανικής σημαίας στο τελευταίο πορτρέτο. Το πιο εμβληματικό σύμβολο της Αμερικής έχει χρησιμεύσει ως φόντο για κάθε πρόεδρο από τη δεκαετία του 1970.

«Η σημαία στο δεξί χέρι του προέδρου υπάρχει από την εποχή του Τζέραλντ Φορντ», δήλωσε ο Γουέτστοουν.

Το πορτραίτο έχει σταθεί (για ακόμη μια φορά) αφορμή για σύγκριση με μια φωτογραφία του 2023, η οποία τραβήχτηκε αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στη Τζόρτζια για συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2020. σΤην εν λόγω φωτογραφία ο Τραμπ είχε παρόμοια έκφραση, αλλά και ντύσιμο ως προς τον συνδυασμό των χρωμάτων.

Official portrait of the 47th President, Donald Trump, is released. pic.twitter.com/dYcdOOlRkH

— Stephanie Myers (@_StephanieMyers) January 16, 2025