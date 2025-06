Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια πολέμου, η Ρωσία και η Ουκρανία παραμένουν σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και λίγοι αναμένουν μια σημαντική πρόοδο στον δεύτερο γύρο των άμεσων συνομιλιών που ξεκίνησαν στη μία το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη.

Και οι δύο πλευρές δέχονται πιέσεις από τον Πρόεδρο Τραμπ να καταλήξουν σε συμφωνία και επιθυμούν να δείξουν ότι στηρίζουν τις προσπάθειές του: η Ουκρανία, η οποία θέλει να σταματήσει η βία, χρειάζεται αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, ενώ η Ρωσία ελπίζει να δει την χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων.

Στο μεταξύ, η μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση της Κυριακής σε αεροπορικές βάσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, με την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» αλλάζει τις ισορροπίες και αποτελεί ένα μήνυμα από την Ουκρανία προς τη Ρωσία και τη Δύση: η χώρα εξακολουθεί να μάχεται και είναι απίθανο να κάνει παραχωρήσεις που θεωρεί απαράδεκτες.

Η Ρωσία έχει, μέχρι στιγμής, απορρίψει την έκκληση της Ουκρανίας για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός πριν συζητήσει τους όρους μιας μακροπρόθεσμης εκεχειρίας.

Επίσης η Ρωσία δεν έχει δημοσιοποιήσει τους όρους της ενόψει της σημερινής συνάντησης, αλλά αξιωματούχοι συνέχισαν να εκφράζουν αιτήματα που έχουν ήδη απορριφθεί από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του μεγέθους του ουκρανικού στρατού και της αναγνώρισης των ουκρανικών εδαφών που έχουν κατασχεθεί από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας.

Ο Πούτιν παραπονιέται εδώ και χρόνια για την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς ως απειλή για την ασάλεια και βλέπει οποιαδήποτε πιθανότητα ένταξης της Ουκρανίας στη συμμαχία ως σημαντική κόκκινη γραμμή. Το παράπονο του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ χρονολογείται από το 1990, όταν ισχυρίστηκε ότι η Δύση υποσχέθηκε να μην επεκταθεί «ούτε μια ίντσα προς την Ανατολή». Ωστόσο, αυτό συνέβαινε πριν από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και βασιζόταν σε μια περιορισμένη δέσμευση που είχε αναληφθεί προς τον τότε Σοβιετικό Πρόεδρο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Σύμφωνα με το Reuters στις συνομιλίες, η ουκρανική αντιπροσωπεία, υπό τον Υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, αναμένεται να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη για διαρκή ειρηνευτική συμφωνία το οποίο κατά τα ρωσικά ΜΜΕ έχει ήδη αποσταλεί στη Μόσχα και το οποίο προβλέπει:

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι καθυστερεί τις τακτικές στις διαπραγματεύσεις και ορισμένοι υποψιάζονται ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να διακόψει ή να τερματίσει τη σύγκρουση.

Αξιωματούχοι από το Κίεβο και τη Μόσχα συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη μόλις τον περασμένο μήνα για τις πρώτες τους πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες μετά από τρία χρόνια.

Η σύντομη συνάντηση τους, δεν απέδωσε και πολλά άλλα όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο συμφώνησαν να ανταλλάξουν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου.

Ούτε ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν ούτε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ήταν παρόντες. Ο τελευταίος επέκρινε την αντιπροσωπεία που στάλθηκε από τη Μόσχα ως «χαμηλού επιπέδου».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απουσίαζε επίσης, παρά το γεγονός ότι αρχικά αναμενόταν να παραστεί – και είχε δηλώσει τότε ότι δεν μπορούσε να αναμένεται σημαντική πρόοδος μέχρι να συναντηθεί με τον Πούτιν.

Μετά τις συνομιλίες, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας δήλωσε «ικανοποιημένος». Είπε ότι η Ρωσία «έλαβε υπόψη» το αίτημα της Ουκρανίας για άμεσες συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι και ότι και οι δύο πλευρές θα παρουσιάσουν το «όραμά τους για μια πιθανή μελλοντική εκεχειρία».

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι το Κρεμλίνο υπέβαλε «νέες και απαράδεκτες απαιτήσεις» – συμπεριλαμβανομένης της επιμονής στο Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από μεγάλα τμήματα της επικράτειάς του, είπε, σε αντάλλαγμα για κατάπαυση του πυρός.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες και η Ουκρανία λέει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια καλοκαιρινή επίθεση, σε μια προσπάθεια να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

Χθες Κυριακή βράδυ, μία ημέρα δηλαδή πριν τις συνομιλίες, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 80 drones, τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και έναν πύραυλο κρουζ, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον στρατό, 52 από τα drones αναχαιτίστηκαν ή χάθηκαν χωρίς να προκαλέσουν καμία ζημιά.

Ο αριθμός των drones που χρησιμοποίησε η Ρωσία χθες το βράδυ είναι πολύ χαμηλότερος από τον αριθμό ρεκόρ (472) το προηγούμενο βράδυ.

Παράλληλα, η χθεσινή μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία σε αρκετές ρωσικές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις άφησε «καμένα» περισσότερα από 40 ρωσικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Η «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» χρειάστηκε ενάμιση χρόνο για να οργανωθεί και επιβλέφθηκε προσωπικά από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε η SBU.

Πηγές ανέφεραν ότι τα drones εκτοξεύτηκαν από φορτηγά αφού εισήχθησαν λαθραία στη Ρωσία, αποθηκεύτηκαν σε ξύλινες παλέτες, φορτώθηκαν σε φορτηγά, οδηγήθηκαν σε απομακρυσμένες αεροπορικές βάσεις και εκτοξεύτηκαν εξ αποστάσεως.

Ukrainian FPV drones have attacked Olenya and Belaya Airbases in Murmansk and Irkutsk Oblast. Russian TU-95MS strategic bombers are burning.

Russian media reports that the drones were launched from trucks near the airbases. pic.twitter.com/asr4IGlsyj

— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 1, 2025