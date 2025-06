Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση» με drones σε αεροπορικές βάσεις της και λέει ότι έχει συλλάβει συμμετέχοντες σε αυτή, μία ημέρα πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε τα πλήγματα εναντίον αεροδρομίων στις περιοχές Μουρμάνσκ, Ιρκούτσκ, Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ισχυρίζεται ότι όλες οι επιθέσεις στα αεροδρόμια έχουν αποκρουστεί και ότι ορισμένοι συμμετέχοντες στις επιθέσεις έχουν συλληφθεί.

Το υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε ότι πολλά αεροσκάφη έπιασαν φωτιά μετά τις επιθέσεις, κάτι που έχει αποτυπωθεί και σε βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

😄 Planned demilitarization: Russia suddenly loses 40 strategic bombers

Ukrainian media report that 40 strategic bombers have been destroyed.

Russia’s Defense Ministry is keeping quiet — as usual. Probably still counting what’s left.

🛩 Quick summary:

— In Ryazan, drones… pic.twitter.com/x81ShzBsOM

— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025