Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα πάρει μέρος στις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα 2 Ιουνίου, ωστόσο μετά την ανακοίνωσή του έγινε γνωστό ότι το Κίεβο διεξήγαγε την επιχείρηση «Spiderweb», κατά την οποία drones έπληξαν 40 μαχητικά αεροσκάφη σε τουλάχιστον τέσσερις βάσεις στη Ρωσία.

Η επιχείρηση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) προετοιμαζόταν για πάνω από ενάμισι χρόνο, ενώ το Sky News αναφέρει ότι εποπτευόταν προσωπικά από τον Ουκρανό πρόεδρο.

Μάλιστα, στη δημοσιότητα έχει δοθεί φωτογραφία και με τον αρχηγό της SBU, Βασίλ Μάλιουκ να κοιτά δορυφορικές φωτογραφίες των ρωσικών βάσεων που στοχοποιήθηκαν.

In the image, SBU chief Vasyl Maliuk is seen holding satellite images of the military airfields Olenya (Murmansk region), Belaya (Irkutsk), Dyagilevo (Ryazan), Ivanovo Severny (Ivanovo), and Ukrainka (Amur region). pic.twitter.com/Y5PH5yiPSx

Τα drones εκτοξεύτηκαν από φορτηγά που είχαν εισέλθει στη Ρωσία, σύμφωνα με πηγές της SBU.

Russian media reports that the drones were launched from trucks near the airbases. pic.twitter.com/asr4IGlsyj

Ukrainian FPV drones have attacked Olenya and Belaya Airbases in Murmansk and Irkutsk Oblast. Russian TU-95MS strategic bombers are burning.

Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση», ενώ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε συλλήψεις ορισμένων από τους συμμετέχοντες στα πλήγματα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε τα πλήγματα εναντίον αεροδρομίων στις περιοχές Μουρμάνσκ, Ιρκούτσκ, Ιβάνοβο, Ριαζάν και Αμούρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όλες οι επιθέσεις στις βάσεις αναχαιτίστηκαν, οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν έχουν σβηστεί, ενώ δεν υπήρξαν θύματα.

Νωρίτερα, η Ρωσία είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για σαμποτάζ σε δύο ρωσικές γέφυρες που κατέρρευσαν στις περιοχές Κουρσκ και Μπριάνσκ. Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί και 31 οι τραυματίες.

Επίσης, ο επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας, υποστράτηγος Μιχάιλο Ντραπάτι, υπέβαλε την παραίτησή του, μετά την επίθεση με ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε νωρίτερα σήμερα εγκαταστάσεις εκπαίδευσης του ουκρανικού στρατού, κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 στρατιώτες.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα παραπάνω γεγονότα δυναμιτίζουν ακόμη περισσότερο το κλίμα εν όψει του δεύτερου γύρου των συνομιλιών στην Τουρκία, τρία χρόνια μετά την κατάρρευση των πρώτων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πολ Άνταμς, διπλωματικός ανταποκριτής του BBC στο Κίεβο, σημειώνει ότι η επίθεση της Ουκρανίας στις βάσεις της Ρωσίας είναι η πιο «τολμηρή» που έχει επιχειρήσει, ενώ τονίζει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει κι άλλες φορές μαχητικά αεροσκάφη, αλλά ποτέ σε τέτοια κλίμακα.

«Δεν είναι σαφές πώς ενορχηστρώθηκε η επίθεση, αλλά δεδομένου του μικρού μεγέθους των εμπλεκόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, είναι πιθανό ότι ξεκίνησε από το εσωτερικό της Ρωσίας», υπογραμμίζει ο Άνταμς.

Το Sky News δημοσίευσε χάρτη που αποτυπώνει πού έγιναν οι ουκρανικές επιθέσεις.

Πηγή των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας δήλωσε στο Sky News ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν αεροσκάφη που βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις κάθε νύχτα, με τα A-50, Tu-95 και Tu-22 M3 να είναι μεταξύ αυτών που χτυπήθηκαν.

Το Sky News υπογραμμίζει ότι αν και μέχρι τώρα τα drones χρησιμοποιούνται και από τις δύο πλευρές για επιθέσεις κοντά στα σύνορα, τώρα η επίθεση του Κιέβου στις ρωσικές βάσεις σηματοδοτεί κάτι διαφορετικό.

«Πάρτε ως παράδειγμα την αεροπορική βάση Ολένια. Είναι σημαντική, διότι από εκεί φέρεται να απογειώνονται βομβαρδιστικά για να εξαπολύουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία.

Βρίσκεται στην περιοχή Μουρμάνσκ της Ρωσίας, σε απόσταση άνω των 1.700 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία», αναφέρει το βρετανικό μέσο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη θα φιλοξενηθούν στο Παλάτι Τζιραγκάν και θα ξεκινήσουν στις 13:00 η ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ θα ηγηθεί και πάλι της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες, ωστόσο, όπως τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του, τα «βασικά ζητήματα» μπορούν «να επιλυθούν μόνο από τους ηγέτες».

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου:

I heard reports from the Minister of Defense of Ukraine, the Minister of Foreign Affairs, the General Staff, our intelligence agencies, and the Security Service of Ukraine. Our defense, our active actions, and our diplomacy.

We are doing everything to protect our independence,… pic.twitter.com/MAz2stbUUR

