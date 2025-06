Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις λίγες ώρες πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου άμεσων συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, και ενώ η ένταση κλιμακώθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες με σοβαρά πλήγματα και νεκρούς και στις δύο πλευρές.

Νωρίς σήμερα το πρωί πυρά του ρωσικού πυροβολικού και ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους έξω από τη νοτιοανατολική ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, ενώ επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη βορειοανατολική περιφέρεια του Σούμι προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ανακοίνωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Ο Ιβάν Φεντόροφ, κυβερνήτης της Ζαπορίζια, ανέφερε μέσω του Telegram ότι τρεις γυναίκες σκοτώθηκαν σε σειρά ρωσικών βομβαρδισμών με πυρά πυροβολικού και στόχο το χωριό Τερνουβάτε, ανατολικά της Ζαπορίζια, αργά χθες, Κυριακή. Ένα κατάστημα και κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε σε γειτονική περιοχή από ρωσικό πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενη αεροπορική βόμβα, δήλωσε ο Φεντόροφ. Συνολικά εννέα άνθρωποι τραυματίσθηκαν από ρωσικές επιθέσεις και μια ιδιωτική κατοικία καταστράφηκε.

