Από τη στιγμή που μέσω της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησαν οι συζητήσεις για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, ο πόλεμος κλιμακώθηκε στο πεδίο. Η ένταση χτύπησε κόκκινο λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου γύρου διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου – στην οποία συμμετείχαν 472 drones.

Την Κυριακή, μία ρωσική πυραυλική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 60 σε χώρο εκπαίδευσης του ουκρανικού στρατού.

Με μία κίνηση έκπληξη η Ουκρανία ανταπέδωσε βομβαρδίζοντας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αεροπορικές βάσεις στο ρωσικό έδαφος.

😄 Planned demilitarization: Russia suddenly loses 40 strategic bombers

Ukrainian media report that 40 strategic bombers have been destroyed.

Russia’s Defense Ministry is keeping quiet — as usual. Probably still counting what’s left.

🛩 Quick summary:

— In Ryazan, drones… pic.twitter.com/x81ShzBsOM

— NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2025