Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας που θα μετάσχει στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία αύριο, στην Κωνσταντινούπολη, θα περιλαμβάνει τον υπουργό Άμυνας, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών και αρκετούς στρατιωτικούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Έπειτα από ημέρες αβεβαιότητας σχετικά με το εάν η Ουκρανία θα συμμετάσχει ή όχι, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ θα συνομιλήσει με Ρώσους αξιωματούχους στον δεύτερο γύρο των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα.

⚡Zelensky announces updated Ukrainian delegation list, ahead of planned peace talks with Russia.

President Volodymyr Zelensky announced on June 1 an updated 14-member Ukrainian delegation for upcoming peace talks with Russia in Istanbul, expanding the original group of 12.…

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 1, 2025