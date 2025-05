DO’S: Όσο πιο θετικό mindset κρατάς, τόσο πιο εύκολα θα μπορείς να ακολουθήσεις οδηγίες που σου δίνονται, στα επαγγελματικά. Πρέπει να είσαι και λίγο πιο προσεκτικός, όσον αφορά τα οικονομικά σου. Άρα, άρπαξε κάθε ευκαιρία στα επαγγελματικά- γιατί στο λέω- αυτές πρόκειται να είναι αρκετές! Παράλληλα, πρόσεχε τον τρόπο που επικοινωνείς.

DON’TS: Μην επηρεαστείς αρνητικά, επειδή, στα επαγγελματικά, θα υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις και πολλά απρόοπτα προς διευθέτηση. Μην στραβώσεις, αν αντιληφθείς ότι δεν ακολουθούν κατά γράμμα τις συμβουλές και τις προτάσεις που εσύ κάνεις. Μην πεις πολλά, ακόμα κι αν δεν είσαι ευχαριστημένος με κάποιες εξελίξεις. Don’t go with the flow, γιατί θα παρασυρθείς!