Λίγες ώρες πριν από τον B’ ημιτελικό της φετινής Eurovision 2025 στη Βασιλεία, όπου η Κλαυδία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι «Αστερομάτα», ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας πει τη δική της γνώμη, για το ποια είναι η καλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας από το 1974 μέχρι το 2025.

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, υπάρχει μια… προτίμηση στην Έλενα Παπαρίζου! Οι δυο επιλογές που μας έδωσε η τεχνητή νοημοσύνη είναι… οι δυο συμμετοχές της Έλενας Παπαρίζου!

Ωστόσο… όχι με τη σειρά που φαντάζεστε!

Συνεπώς, η πρώτη του επιλογή δεν ήταν όχι το My Number One, το οποίο κατέκτησε και την πρώτη θέση, αλλά το Die For You!

Ήταν τότε, το μακρινό 2001, που η Έλενα Παπαρίζου είχε πάρει μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού, ως μέρος των Antique και κατέκτησε την 3η θέση!

Τέσσερα χρόνια μετά, η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε και πάλι στη σκηνή της Eurovision κι αυτή τη φορά τα σάρωσε όλα στο πέρασμά της, κέρδισε το βραβείο και έως σήμερα αποτελεί την μοναδική ελληνική νίκη στον κορυφαίο διαγωνισμό τραγουδιού!

Η απάντηση του Chat GPT για την καλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision

Αν πρέπει να διαλέξω μία, τότε:

«Die For You» – Antique (2001)

Για μένα είναι η κορυφαία ελληνική συμμετοχή. Ήταν μπροστά από την εποχή της, με έναν φρέσκο ήχο που πάντρευε ποπ και παραδοσιακά στοιχεία, και είχε αυτό το «ελληνικό» στίγμα χωρίς να είναι φολκλόρ. Επίσης, εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η χρυσή εποχή της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

Αν μου δώσεις το περιθώριο για δεύτερη, τότε:

«My Number One» – Έλενα Παπαρίζου (2005)

Γιατί πολύ απλά… νίκησε. Το τραγούδι είναι καλοδουλεμένο, είχε σωστό timing και έντονη σκηνική παρουσία, και έγινε Eurovision classic.

Άρα:

Καρδιά ➝ «Die For You»

Δίκαιη δόξα ➝ «My Number One»

Αν έπαιζαν απόψε και τα δύο, θα ψήφιζα «Die For You».

Εσύ;