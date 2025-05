DO’S: Αποστασιοποιήσου, για να μπορέσεις να προστατευτείς από όλα τα απρόοπτα. Better safe than sorry! Αν σου προκύψουν προτάσεις για δουλειά, καλό είναι να τις σκεφτείς διπλά και τριπλά προτού απαντήσεις. Κατάλαβε πως οτιδήποτε ακούς, στον εργασιακό σου χώρο, δεν αφορά απαραίτητα εσένα προσωπικά. Απόφυγε να χώνεις τη μύτη σου παντού.

DON’TS: Μην σε πιάσουν οι τάσεις ανασφάλειας και άγχους λόγω του ότι βλέπεις να επικρατεί ένα έντονο κλίμα γύρω σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου λόγω κάποιων συμβάντων που μπορεί να προκύψουν και να σχετίζονται είτε με οικονομικά είτε με ερωτικά. Στο λέω αυτό, γιατί αν τα χάσεις, δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς αποτελεσματικά αυτά τα περιστατικά.